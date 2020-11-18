النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منذ 25 عامًا.. مكتب الندوة بالسنغال يقدم المشروعات التنموية ويحظى بإشادة الجميع

منها بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار وتسيير القوافل الطبية وإقامة الدورات المهارية

أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتبها في السنغال عام 1995م؛ ليكون منارة تنموية يقدم العديد من المشروعات الهادفة والنافعة للمجتمع السنغالي.

ولم يألُ المكتب جهدًا منذ إنشائه في تقديم كل المشروعات والبرامج المحورية التي تشهد فاعليته وتأثيره الإيجابي في العديد من شرائح المجتمع ومؤسساته.

وقام المكتب ببناء المساجد وحفر الآبار وتسيير القوافل الطبية وإقامة الدورات المهارية والفنية وبناء المراكز والمدارس وتنفيذ البرامج الموسمية من إفطار الصائم والأضاحي والمسابقات الرياضية والثقافية للطلاب، وكفالة الأيتام. وشيد للطلاب مدرسة ثانوية بلغات عديدة تعتبر من المدارس المتميزة بالدولة تضم أكثر من (15) فصلًا دراسيًّا.

ويثني المسؤولون بصفة مستمرة على جهود المملكة حكومةً وشعبًا من خلال ما يقدمه مكتب الندوة في السنغال، وكان آخرها إشادة مساعد وزير الداخلية السنغالي والمدير العام للأقاليم ورئيس المنظمات بوزارة الداخلية أحمد سي؛ حيث أشاد بجهود الندوة التنموية في المجتمع السنغالي.

وبدوره يسعى مكتب الندوة العالمية إلى انتهاج الشفافية في عمله وعلاقاته؛ حيث يُبقي المسؤولين على اطلاع دائم على تقارير التنفيذ والإنجاز، ولا يزال المكتب يقدم الجهود الخيرية والإنسانية بفضل الله؛ مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في دعم العمل الإنساني والتنموي في العديد من البلدان في مختلف دول العالم.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي السنغال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منذ 25 عامًا.. مكتب الندوة بالسنغال يقدم المشروعات التنموية ويحظى بإشادة الجميع
سبق

أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتبها في السنغال عام 1995م؛ ليكون منارة تنموية يقدم العديد من المشروعات الهادفة والنافعة للمجتمع السنغالي.

ولم يألُ المكتب جهدًا منذ إنشائه في تقديم كل المشروعات والبرامج المحورية التي تشهد فاعليته وتأثيره الإيجابي في العديد من شرائح المجتمع ومؤسساته.

وقام المكتب ببناء المساجد وحفر الآبار وتسيير القوافل الطبية وإقامة الدورات المهارية والفنية وبناء المراكز والمدارس وتنفيذ البرامج الموسمية من إفطار الصائم والأضاحي والمسابقات الرياضية والثقافية للطلاب، وكفالة الأيتام. وشيد للطلاب مدرسة ثانوية بلغات عديدة تعتبر من المدارس المتميزة بالدولة تضم أكثر من (15) فصلًا دراسيًّا.

ويثني المسؤولون بصفة مستمرة على جهود المملكة حكومةً وشعبًا من خلال ما يقدمه مكتب الندوة في السنغال، وكان آخرها إشادة مساعد وزير الداخلية السنغالي والمدير العام للأقاليم ورئيس المنظمات بوزارة الداخلية أحمد سي؛ حيث أشاد بجهود الندوة التنموية في المجتمع السنغالي.

وبدوره يسعى مكتب الندوة العالمية إلى انتهاج الشفافية في عمله وعلاقاته؛ حيث يُبقي المسؤولين على اطلاع دائم على تقارير التنفيذ والإنجاز، ولا يزال المكتب يقدم الجهود الخيرية والإنسانية بفضل الله؛ مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في دعم العمل الإنساني والتنموي في العديد من البلدان في مختلف دول العالم.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:31 PM

منذ 25 عامًا.. مكتب الندوة بالسنغال يقدم المشروعات التنموية ويحظى بإشادة الجميع

منها بناء المساجد والمدارس وحفر الآبار وتسيير القوافل الطبية وإقامة الدورات المهارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
97

أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتبها في السنغال عام 1995م؛ ليكون منارة تنموية يقدم العديد من المشروعات الهادفة والنافعة للمجتمع السنغالي.

ولم يألُ المكتب جهدًا منذ إنشائه في تقديم كل المشروعات والبرامج المحورية التي تشهد فاعليته وتأثيره الإيجابي في العديد من شرائح المجتمع ومؤسساته.

وقام المكتب ببناء المساجد وحفر الآبار وتسيير القوافل الطبية وإقامة الدورات المهارية والفنية وبناء المراكز والمدارس وتنفيذ البرامج الموسمية من إفطار الصائم والأضاحي والمسابقات الرياضية والثقافية للطلاب، وكفالة الأيتام. وشيد للطلاب مدرسة ثانوية بلغات عديدة تعتبر من المدارس المتميزة بالدولة تضم أكثر من (15) فصلًا دراسيًّا.

ويثني المسؤولون بصفة مستمرة على جهود المملكة حكومةً وشعبًا من خلال ما يقدمه مكتب الندوة في السنغال، وكان آخرها إشادة مساعد وزير الداخلية السنغالي والمدير العام للأقاليم ورئيس المنظمات بوزارة الداخلية أحمد سي؛ حيث أشاد بجهود الندوة التنموية في المجتمع السنغالي.

وبدوره يسعى مكتب الندوة العالمية إلى انتهاج الشفافية في عمله وعلاقاته؛ حيث يُبقي المسؤولين على اطلاع دائم على تقارير التنفيذ والإنجاز، ولا يزال المكتب يقدم الجهود الخيرية والإنسانية بفضل الله؛ مثمنًا دور المملكة العربية السعودية في دعم العمل الإنساني والتنموي في العديد من البلدان في مختلف دول العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,913
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,372

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة