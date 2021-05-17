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"القرني" يحصد الماجستير بالإدارة الهندسية  من معهد  روتشيستر بأمريكا

يتلقى أسامة عبدالله القرني التهاني والتبريكات على درجة الماجستير بامتياز في تخصص الإدارة الهندسية من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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"القرني" يحصد الماجستير بالإدارة الهندسية  من معهد  روتشيستر بأمريكا
سبق

يتلقى أسامة عبدالله القرني التهاني والتبريكات على درجة الماجستير بامتياز في تخصص الإدارة الهندسية من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:46 PM

"القرني" يحصد الماجستير بالإدارة الهندسية  من معهد  روتشيستر بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى أسامة عبدالله القرني التهاني والتبريكات على درجة الماجستير بامتياز في تخصص الإدارة الهندسية من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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