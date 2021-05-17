يتلقى أسامة عبدالله القرني التهاني والتبريكات على درجة الماجستير بامتياز في تخصص الإدارة الهندسية من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
"القرني" يحصد الماجستير بالإدارة الهندسية من معهد روتشيستر بأمريكا
يتلقى أسامة عبدالله القرني التهاني والتبريكات على درجة الماجستير بامتياز في تخصص الإدارة الهندسية من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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"القرني" يحصد الماجستير بالإدارة الهندسية من معهد روتشيستر بأمريكاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-17
17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:46 PM
"القرني" يحصد الماجستير بالإدارة الهندسية من معهد روتشيستر بأمريكا
يتلقى أسامة عبدالله القرني التهاني والتبريكات على درجة الماجستير بامتياز في تخصص الإدارة الهندسية من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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