الليث تتزين بالشعارات الوطنية والأعلام والمجسمات الجمالية المضيئة

استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني ٩١

أنهت بلدية محافظة الليث استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي ٩١، وذلك من خلال تزيين الشوارع والميادين العامة بالشعارات الوطنية والأعلام والمجسمات الجمالية المضيئة وأنوار الزينة الكهربائية.

من جهته أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي، أن خطة العمل لهذه المناسبة الوطنية العزيزة بدأت منذ وقت مبكر؛ حيث سخرت البلدية كافة الإمكانات الآلية والفنية والبشرية للعمل على إظهار الهوية الوطنية بالشكل المتميز والفريد عبر عروض اللوحات الإعلانية بالشوارع، وصور القادة وتوزيع العديد من الهدايا الوطنية التذكارية على المواطنين والمقيمين.

وعن مناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية قال "المالكي": إن العام الواحد والتسعين عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجازات والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ حيث تستذكر الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وأضاف: "يعتبر اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين، ويقدم تجربة تنموية فريدة، وما استندت عليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً".

ودعا "المالكي" الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.