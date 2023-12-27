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وفاة طبيب الأسنان "الكناني" إثر تعرضه لحادث مروري في القنفذة

تطوع قبل وفاته بساعات بعلاج 200 من المحتاجين

انتقل الدكتور بشير أحمد الكناني إلى رحمة الله إثر تعرضه لحادث مروري خلال خروجه من عمله ظهر يوم أمس الأحد من مستشفى جنوب القنفذة العام الذي يعمل به كرئيس لقسم الأسنان.

وكان "الكناني" قد أسهم كمتطوع قبل وفاته بنحو 15 ساعة ضمن فريق القافلة وعالج 200 مريض، ضمن القافلة الصحية التطوعية لطب الأسنان التي أقامتها صحة القنفذة أمس الأول بالتعاون مع جمعية "لابأس" الصحية والجمعية الخيرية بسبت الجارة لعلاج المحتاجين بمراكز شرق القنفذة.

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وفاة طبيب الأسنان "الكناني" إثر تعرضه لحادث مروري في القنفذة
سبق

انتقل الدكتور بشير أحمد الكناني إلى رحمة الله إثر تعرضه لحادث مروري خلال خروجه من عمله ظهر يوم أمس الأحد من مستشفى جنوب القنفذة العام الذي يعمل به كرئيس لقسم الأسنان.

وكان "الكناني" قد أسهم كمتطوع قبل وفاته بنحو 15 ساعة ضمن فريق القافلة وعالج 200 مريض، ضمن القافلة الصحية التطوعية لطب الأسنان التي أقامتها صحة القنفذة أمس الأول بالتعاون مع جمعية "لابأس" الصحية والجمعية الخيرية بسبت الجارة لعلاج المحتاجين بمراكز شرق القنفذة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
12:24 AM

وفاة طبيب الأسنان "الكناني" إثر تعرضه لحادث مروري في القنفذة

تطوع قبل وفاته بساعات بعلاج 200 من المحتاجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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انتقل الدكتور بشير أحمد الكناني إلى رحمة الله إثر تعرضه لحادث مروري خلال خروجه من عمله ظهر يوم أمس الأحد من مستشفى جنوب القنفذة العام الذي يعمل به كرئيس لقسم الأسنان.

وكان "الكناني" قد أسهم كمتطوع قبل وفاته بنحو 15 ساعة ضمن فريق القافلة وعالج 200 مريض، ضمن القافلة الصحية التطوعية لطب الأسنان التي أقامتها صحة القنفذة أمس الأول بالتعاون مع جمعية "لابأس" الصحية والجمعية الخيرية بسبت الجارة لعلاج المحتاجين بمراكز شرق القنفذة.

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