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"تعليم جازان".. 1000 طالب وطالبة يشاركون بأوراق عمل في ملتقى "أجيال البعد الرقمي"

تناول التحديات والحلول واستعراض تجارب ناجحة في اختبار القدرات والتحصيلي

نظم تعليم منطقة جازان اليوم، ملتقى "أجيال البعد الرقمي"، وذلك عن بُعد عبر الاتصال المرئي بحضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة.

وتنوعت موضوعات الملتقى لتشمل التعليم عن بُعد التحديات والحلول واستعراض تجارب ناجحة في اختبار القدرات والتحصيلي والمراحل المختلفة في عملية التهيئة والاستعداد ونصائح عامة وإرشادات لدخول اختبار القدرات، ودور الأسرة التربوي والتعليمي والدعم النفسي الذي تقدمه الأسرة خلال رحلة التعليم عن بُعد، وخطوات الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد.

تعليم منطقة جازان ملتقى أجيال البعد الرقمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جازان".. 1000 طالب وطالبة يشاركون بأوراق عمل في ملتقى "أجيال البعد الرقمي"
سبق

نظم تعليم منطقة جازان اليوم، ملتقى "أجيال البعد الرقمي"، وذلك عن بُعد عبر الاتصال المرئي بحضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة.

وتنوعت موضوعات الملتقى لتشمل التعليم عن بُعد التحديات والحلول واستعراض تجارب ناجحة في اختبار القدرات والتحصيلي والمراحل المختلفة في عملية التهيئة والاستعداد ونصائح عامة وإرشادات لدخول اختبار القدرات، ودور الأسرة التربوي والتعليمي والدعم النفسي الذي تقدمه الأسرة خلال رحلة التعليم عن بُعد، وخطوات الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
04:34 PM

"تعليم جازان".. 1000 طالب وطالبة يشاركون بأوراق عمل في ملتقى "أجيال البعد الرقمي"

تناول التحديات والحلول واستعراض تجارب ناجحة في اختبار القدرات والتحصيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نظم تعليم منطقة جازان اليوم، ملتقى "أجيال البعد الرقمي"، وذلك عن بُعد عبر الاتصال المرئي بحضور أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من طلاب وطالبات المدارس التابعة للإدارة.

وتنوعت موضوعات الملتقى لتشمل التعليم عن بُعد التحديات والحلول واستعراض تجارب ناجحة في اختبار القدرات والتحصيلي والمراحل المختلفة في عملية التهيئة والاستعداد ونصائح عامة وإرشادات لدخول اختبار القدرات، ودور الأسرة التربوي والتعليمي والدعم النفسي الذي تقدمه الأسرة خلال رحلة التعليم عن بُعد، وخطوات الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد.

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