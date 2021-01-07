الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:40 AM
حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية
تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.