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حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.

‏أمطار ‏رعدية حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:40 AM

حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.

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