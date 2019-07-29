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كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف

تطبيق الاحترازات لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح

تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.

وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.

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كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف
سبق

تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.

وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
11:37 PM

كلية البنات الرقمية تُجرِي المقابلات الشخصية للمرشحات على الوظائف

تطبيق الاحترازات لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف الكلية الرقمية للبنات بالرياض اليوم المرشحات لإجراء الاختبار والمقابلة الشخصية على مسابقة الوظائف التدريبية ( رقم 391 ) والتي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل أيام لسد احتياجها في عددٍ من المنشآت التدريبية.

وأفادت مشرفة الصحة والسلامة المهنية في الكلية المساعد الصحي، منال الحربي، بأن المرشحات قادمات من جميع مناطق المملكة، وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لاستقبالهن وتمكينهن من استكمال مسوغات الترشيح.

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