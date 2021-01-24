"مدني الرياض" يخمد حريقًا شب في شقة بعمارة سكنية

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.