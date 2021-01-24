تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

"مدني الرياض" يخمد حريقًا شب في شقة بعمارة سكنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-24 تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443 01:31 AM

"مدني الرياض" يخمد حريقًا شب في شقة بعمارة سكنية تسبب في إصابة امرأة وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية





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تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء الأحد، من إخماد حريق في شقة بعمارة سكنية، نتج عنه إصابة امرأة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.