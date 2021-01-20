"اتصالات جدة" تستقبل أكثر من 400 مستجد للعام التدريبي الجديد‎

بمختلف الأقسام التخصصية ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الأربعاء، أكثر من 400 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس؛ حيث تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.

وقامت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بتنفيذ برنامج استقبال المتدربين لتهيئتهم تحت إجراءات وبروتوكولات صحية مشددة.

وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بُعد، أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية، وتعويض الفاقد التدريبي؛ مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية التي ينطلق فيها هذا الفصل التدريبي الثاني تُعد امتدادًا للظروف الاستثنائية التي شهدها الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي بسبب جائحة كورونا، وأن أساليب التدريب عن بُعد للمواد النظرية أساس التدريب للمواد النظرية، وستكون المقررات العملية بالحضور للكلية وسط احترازات صحية مشددة.

وأبان العامودي أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة مع الحرص على سلامة المتدربين وضمان تلقيهم تدريبهم بالشكل المأمول وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلًا.

وأفاد بأن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها؛ لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

ورحّب المهندس العامودي بالمتدربين المستجدين، ووجّه لهم بعض النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية؛ مؤكدًا أن الكلية جنّدت جميع طاقاتها لاستقبال المتدربين، وتجهيز جميع القاعات التدريبية في جميع الأقسام؛ علمًا بأن الكلية تضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية وهي قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية.