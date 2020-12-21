رُزق علي بن راشد الزهراني، أحد منسوبي مرور محافظة جدة، بمولود اتفق وحرمه على تسميته معاذ. جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه.
"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ"
رُزق علي بن راشد الزهراني، أحد منسوبي مرور محافظة جدة، بمولود اتفق وحرمه على تسميته معاذ. جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه.
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"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-21
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
04:56 PM
"الزهراني" يُرزق بـ"معاذ"
رُزق علي بن راشد الزهراني، أحد منسوبي مرور محافظة جدة، بمولود اتفق وحرمه على تسميته معاذ. جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه.
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