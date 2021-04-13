النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات داخله

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في جدة يخزن قرابة 20 ألف كغم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.


وأوضحت الغذاء والدواء أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع منها خلط وتعبئة بهارات متنوعة واستخدام منتجات أولية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تطبيق أدنى متطلبات الاشتراطات الفنية والصحية، واستخدام أكياس للتعبئة لا تحمل بيانات غذائية، مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين.


وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وحجز كميات البهارات واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوباته إلى مليون ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً.


ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في جدة يخزن قرابة 20 ألف كغم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.


وأوضحت الغذاء والدواء أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع منها خلط وتعبئة بهارات متنوعة واستخدام منتجات أولية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تطبيق أدنى متطلبات الاشتراطات الفنية والصحية، واستخدام أكياس للتعبئة لا تحمل بيانات غذائية، مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين.


وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وحجز كميات البهارات واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوباته إلى مليون ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً.


ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:33 PM

جدة.. إغلاق مستودع وضبط 20 ألف كغم منتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات داخله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
89

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في جدة يخزن قرابة 20 ألف كغم من المنتجات الغذائية المخالفة ومنتهية الصلاحية يتم طحنها وخلطها وتعبئتها في ظروف غير مناسبة.


وأوضحت الغذاء والدواء أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع منها خلط وتعبئة بهارات متنوعة واستخدام منتجات أولية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تطبيق أدنى متطلبات الاشتراطات الفنية والصحية، واستخدام أكياس للتعبئة لا تحمل بيانات غذائية، مع عدم تطبيق ممارسات التخزين الجيدة، وعشوائية التخزين.


وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وحجز كميات البهارات واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية والتي تصل عقوباته إلى مليون ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 180 يوماً.


ودعت الهيئة للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,276
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة