"ريال مدريد" يستهل العام الجديد بسقوط أمام "خيتافي"

استهل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، العام الجديد 2022 بخسارة غير متوقعة، اليوم الأحد، أمام خيتافي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 19 من الليغا، على ملعب الأول "كولسيوم ألفونسو بيريز".



هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب التركي إينيس أونال لاعب خيتافي، في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.



بتلك النتيجة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.