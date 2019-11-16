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"تطوير" تُخضع 112 حافلة نقل تعليمي للصيانة في "طبرجل"

ضمن خطة الفحص الدوري خلال الإجازة الأسبوعية لضمان السلامة

أكدت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، إخضاع حافلات نقل الطلاب والطالبات لعمليات الفحص الدوري، وإجراء الصيانة اللازمة، مع استبعاد الحافلات المخالفة للشروط المحددة.

ويقوم مشرفو ومراقبو شركة "تطوير" الذراع التنفيذية لوزارة التعليم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون، حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل.

وأوضحت في هذا الصدد أنها قامت بإجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لـ112 حافلة بمنطقة "طبرجل"، حيث تمّت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة؛ وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة، كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة.

وثمنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد، ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء من أجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد وقّعت مع 8 من المتعهدين والمستثمرين عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة 4 أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ بهدف توفير الخدمة لـ1.2 مليون طالب وطالبة، يدرسون في 18 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة 13 منطقة إدارية.

جدة طبرجل النقل التعليمي شركة تطوير وزارة التعلم الحافلات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير" تُخضع 112 حافلة نقل تعليمي للصيانة في "طبرجل"
سبق

أكدت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، إخضاع حافلات نقل الطلاب والطالبات لعمليات الفحص الدوري، وإجراء الصيانة اللازمة، مع استبعاد الحافلات المخالفة للشروط المحددة.

ويقوم مشرفو ومراقبو شركة "تطوير" الذراع التنفيذية لوزارة التعليم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون، حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل.

وأوضحت في هذا الصدد أنها قامت بإجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لـ112 حافلة بمنطقة "طبرجل"، حيث تمّت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة؛ وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة، كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة.

وثمنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد، ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء من أجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد وقّعت مع 8 من المتعهدين والمستثمرين عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة 4 أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ بهدف توفير الخدمة لـ1.2 مليون طالب وطالبة، يدرسون في 18 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة 13 منطقة إدارية.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
04:34 PM

"تطوير" تُخضع 112 حافلة نقل تعليمي للصيانة في "طبرجل"

ضمن خطة الفحص الدوري خلال الإجازة الأسبوعية لضمان السلامة

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,182

أكدت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، إخضاع حافلات نقل الطلاب والطالبات لعمليات الفحص الدوري، وإجراء الصيانة اللازمة، مع استبعاد الحافلات المخالفة للشروط المحددة.

ويقوم مشرفو ومراقبو شركة "تطوير" الذراع التنفيذية لوزارة التعليم بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التي يتولى تنفيذها المتعهدون، حسب المنصوص عليه في عقود التشغيل.

وأوضحت في هذا الصدد أنها قامت بإجراء الصيانة والفحص الكامل خلال إجازة هذا الأسبوع لـ112 حافلة بمنطقة "طبرجل"، حيث تمّت أعمال الصيانة في الورش والكراجات التابعة للمتعهد في المنطقة؛ وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلبة، كما تجرى عملية الفحص والمعالجة في مختلف مناطق المملكة.

وثمنت الشركة حرص المتعهدين على تنفيذ كامل بنود التعاقد، ورصد ذلك من خلال المتابعة اليومية والرفع بالتقارير الأسبوعية للأداء من أجل تلافي القصور وضمان جودة الخدمة.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد وقّعت مع 8 من المتعهدين والمستثمرين عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة 4 أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ بهدف توفير الخدمة لـ1.2 مليون طالب وطالبة، يدرسون في 18 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة 13 منطقة إدارية.

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