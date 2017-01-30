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"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

إيران تفرض حجراً لمدة أسبوعين على القادمين من أوروبا

سيخضعون للفحص عند وصولهم

ذكر علي رضا رئيسي المسؤول في قطاع الصحة في إيران، اليوم (السبت)، أنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين، حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول.

وبين "رئيسي" في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد، وفقاً لـ "رويترز".

وكان القادمون من أوروبا مطالبين من قبل بنتيجة فحص سلبية فقط.

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إيران تفرض حجراً لمدة أسبوعين على القادمين من أوروبا
سبق

ذكر علي رضا رئيسي المسؤول في قطاع الصحة في إيران، اليوم (السبت)، أنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين، حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول.

وبين "رئيسي" في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد، وفقاً لـ "رويترز".

وكان القادمون من أوروبا مطالبين من قبل بنتيجة فحص سلبية فقط.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:13 PM

إيران تفرض حجراً لمدة أسبوعين على القادمين من أوروبا

سيخضعون للفحص عند وصولهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر علي رضا رئيسي المسؤول في قطاع الصحة في إيران، اليوم (السبت)، أنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين، حتى وإن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول.

وبين "رئيسي" في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد، وفقاً لـ "رويترز".

وكان القادمون من أوروبا مطالبين من قبل بنتيجة فحص سلبية فقط.

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