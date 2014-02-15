"تشيجوف": موسكو لن تغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا لفعل ذلك

قال إذا شن الأوكرانيون هجوماً ضدنا لا تتفاجؤوا إذا قمنا بهجوم مضاد

شدد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن موسكو "لن تغزو أوكرانيا إلا إذ تم استفزازنا"، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، قال تشيجوف، الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005، في حديث لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية الاثنين: "لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا لفعل ذلك".

وأكد السفير الروسي أنه "إذا شن الأوكرانيون هجوماً ضد روسيا لا تتفاجؤوا إذا قمنا بهجوم مضاد. أو إذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر"، في إشارة إلى المنطقة الشرقية في أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.



وحذر تشيجوف من أن "استفزازاً" أوكرانياً قد يدفع الكرملين إلى التصرف، مضيفاً: "ما أعنيه باستفزاز أنه يمكنهم افتعال حادثة ضد الجمهوريات المعلنة في دونباس، استفزازها، ومن ثم ضربها بقوة، مثيرين ردة فعل روسيا لتتفادى كارثة إنسانية عند حدودها"، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن القلق من اندلاع نزاع كبير في أوروبا يتزايد مع حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية.

ولطالما نفت موسكو وجود نية هجومية لديها، علماً أنها ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 من أوكرانيا، وتدعم انفصاليين موالين لها في شرق هذا البلد.

وفي المقابل تقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

