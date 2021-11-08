باشر الدفاع المدني بالطائف حادث احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة نتيجة الاصطدام بصهريج نقل مواد بترولية، وتم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتأمين ومعالجة تسرب المادة البترولية.
"مدني الطائف" يباشر حادث اصطدام مركبة بصهريج نقل مواد بترولية
أدى لاحتجاز قائدها وإصابة امرأة.. وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج
باشر الدفاع المدني بالطائف حادث احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة نتيجة الاصطدام بصهريج نقل مواد بترولية، وتم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتأمين ومعالجة تسرب المادة البترولية.
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"مدني الطائف" يباشر حادث اصطدام مركبة بصهريج نقل مواد بتروليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-08
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:59 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:04 AM
"مدني الطائف" يباشر حادث اصطدام مركبة بصهريج نقل مواد بترولية
أدى لاحتجاز قائدها وإصابة امرأة.. وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج
باشر الدفاع المدني بالطائف حادث احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة نتيجة الاصطدام بصهريج نقل مواد بترولية، وتم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتأمين ومعالجة تسرب المادة البترولية.
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