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"آل الشيخ" يوجه الخطباء بحثِّ المصلين على التنويه بدور منصة "إحسان"

في تعميم أصدره اليوم لمواكبة الخطب لما يلامس حاجة المجتمع

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بِحَثِّ المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، والتنويه بدور منصة " إحسان " في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية، ودور خدمة "تيسرت" في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الصدقة وبيان فضلها وعظم الأجر المترتب عليها، ولما فيها من تفريج للمحتاجين والمعسرين وقضاء الدين عن المدينين وكل ما يلامس حاجة المجتمع من النصح والتوجيه والإرشاد.

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"آل الشيخ" يوجه الخطباء بحثِّ المصلين على التنويه بدور منصة "إحسان"
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بِحَثِّ المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، والتنويه بدور منصة " إحسان " في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية، ودور خدمة "تيسرت" في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الصدقة وبيان فضلها وعظم الأجر المترتب عليها، ولما فيها من تفريج للمحتاجين والمعسرين وقضاء الدين عن المدينين وكل ما يلامس حاجة المجتمع من النصح والتوجيه والإرشاد.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
04:09 PM

"آل الشيخ" يوجه الخطباء بحثِّ المصلين على التنويه بدور منصة "إحسان"

في تعميم أصدره اليوم لمواكبة الخطب لما يلامس حاجة المجتمع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,061

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بِحَثِّ المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، والتنويه بدور منصة " إحسان " في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية، ودور خدمة "تيسرت" في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الصدقة وبيان فضلها وعظم الأجر المترتب عليها، ولما فيها من تفريج للمحتاجين والمعسرين وقضاء الدين عن المدينين وكل ما يلامس حاجة المجتمع من النصح والتوجيه والإرشاد.

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