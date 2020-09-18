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المكسيك تسجّل 3182 إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة

ليصل إجمالي الإصابات إلى 684113 والوفيات 72179

قالت وزارة الصحة في المكسيك، إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة، أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات، إلى 684113 والوفيات إلى 72179.

وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير -على الأرجح- من الإصابات المؤكّدة.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجّل 3182 إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة في المكسيك، إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة، أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات، إلى 684113 والوفيات إلى 72179.

وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير -على الأرجح- من الإصابات المؤكّدة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:23 PM

المكسيك تسجّل 3182 إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة

ليصل إجمالي الإصابات إلى 684113 والوفيات 72179

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة في المكسيك، إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة، أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات، إلى 684113 والوفيات إلى 72179.

وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير -على الأرجح- من الإصابات المؤكّدة.

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