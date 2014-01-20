سبقتها عملية استخباراتية دقيقة.. تدمير شبكة للطائرات بدون طيار تتبع الحوثي

المالكي: شملت ٧ مرافق منها ورش التصنيع وقطع الغيار والتركيب والتفخيخ

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفّذت، مساء السبت عند الساعة (2245)، عمليةً عسكريةً نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار، في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة بصنعاء.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة؛ لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً ولوجستياً، وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وبيّن العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت: أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكل العمليات العسكرية، واستمرار التزام التحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية لمثل هذه القدرات النوعية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.