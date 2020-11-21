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تواصل هطول الأمطار على ينبع والعيص

تحذيرات من الاقتراب من بطون الأودية

يتواصل هطول الأمطار على محافظة ينبع ومراكزها وقراها، وسط تحذيرات بالابتعاد عن بطون الأودية وما تخلفه الأمطار من مستنقعات، نتيجة السيول والتي جرت من خلالها عدة أودية قد تشكل خطورة في عملية التنقل لكونها تفصل بين المراكز والمحافظة.

وتفصيلاً، ضجت أصوات الرعد ووميض البرق بسماء المحافظة فيما يتواصل هطول الأمطار على محافظتي ينبع والعيص ومراكزهما، سالت على إثرها الأودية وانقطعت الطرق في عدد من المراكز والقرى.

وباشرت الجهات المعنية مهامها كما استنفرت معها آليات الدفاع المدني طاقتها لمباشرة الحوادث التي خلفتها، ورفعت من مدى جاهزية الفرق الميدانية، ونشرت دوريات السلامة على الأودية.

كما أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامتهم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تواصل هطول الأمطار على ينبع والعيص
سبق

يتواصل هطول الأمطار على محافظة ينبع ومراكزها وقراها، وسط تحذيرات بالابتعاد عن بطون الأودية وما تخلفه الأمطار من مستنقعات، نتيجة السيول والتي جرت من خلالها عدة أودية قد تشكل خطورة في عملية التنقل لكونها تفصل بين المراكز والمحافظة.

وتفصيلاً، ضجت أصوات الرعد ووميض البرق بسماء المحافظة فيما يتواصل هطول الأمطار على محافظتي ينبع والعيص ومراكزهما، سالت على إثرها الأودية وانقطعت الطرق في عدد من المراكز والقرى.

وباشرت الجهات المعنية مهامها كما استنفرت معها آليات الدفاع المدني طاقتها لمباشرة الحوادث التي خلفتها، ورفعت من مدى جاهزية الفرق الميدانية، ونشرت دوريات السلامة على الأودية.

كما أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامتهم.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:21 AM

تواصل هطول الأمطار على ينبع والعيص

تحذيرات من الاقتراب من بطون الأودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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يتواصل هطول الأمطار على محافظة ينبع ومراكزها وقراها، وسط تحذيرات بالابتعاد عن بطون الأودية وما تخلفه الأمطار من مستنقعات، نتيجة السيول والتي جرت من خلالها عدة أودية قد تشكل خطورة في عملية التنقل لكونها تفصل بين المراكز والمحافظة.

وتفصيلاً، ضجت أصوات الرعد ووميض البرق بسماء المحافظة فيما يتواصل هطول الأمطار على محافظتي ينبع والعيص ومراكزهما، سالت على إثرها الأودية وانقطعت الطرق في عدد من المراكز والقرى.

وباشرت الجهات المعنية مهامها كما استنفرت معها آليات الدفاع المدني طاقتها لمباشرة الحوادث التي خلفتها، ورفعت من مدى جاهزية الفرق الميدانية، ونشرت دوريات السلامة على الأودية.

كما أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامتهم.

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