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فرنسا: إشارات مشجعة من إيران حول استئناف الدبلوماسية النووية

في صيغة محادثات غير رسمية

نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم (الخميس)، قوله: "إن هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من

إيران، بشأن استئناف الدبلوماسية النووية، وبدء محادثات غير رسمية".

وعلى صعيد متصل، رحبت إيران، اليوم، بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا عدم التقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشروع

قرار ينتقد إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

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فرنسا: إشارات مشجعة من إيران حول استئناف الدبلوماسية النووية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم (الخميس)، قوله: "إن هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من

إيران، بشأن استئناف الدبلوماسية النووية، وبدء محادثات غير رسمية".

وعلى صعيد متصل، رحبت إيران، اليوم، بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا عدم التقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشروع

قرار ينتقد إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:42 PM

فرنسا: إشارات مشجعة من إيران حول استئناف الدبلوماسية النووية

في صيغة محادثات غير رسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم (الخميس)، قوله: "إن هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من

إيران، بشأن استئناف الدبلوماسية النووية، وبدء محادثات غير رسمية".

وعلى صعيد متصل، رحبت إيران، اليوم، بقرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا عدم التقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشروع

قرار ينتقد إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

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