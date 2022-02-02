"الراجحي" يعتمد ترشيح أعضاء لجنة "تراحم" لرعاية السجناء بنجران
تضمّنت عددًا من ممثلي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال
اعلان
"الراجحي" يعتمد ترشيح أعضاء لجنة "تراحم" لرعاية السجناء بنجرانبندر آل فطيح سبق 2022-02-02
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:26 PM
"الراجحي" يعتمد ترشيح أعضاء لجنة "تراحم" لرعاية السجناء بنجران
تضمّنت عددًا من ممثلي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,880
38 مليار ..
23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..
30 يناير
15,820
هل كروت شحن الكهرباء حل؟
خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت
عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!
صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة
ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك
عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون
سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر
مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية
نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى
عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!
عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي
علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ
ماجد آل حسنه