النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قادة "الحشد الشعبي" قادوا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

وزيرا الدفاع والداخلية توجها لإبعاد المحتجين

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قادة ميليشيات الحشد الشعبي قادوا عناصر الميليشيات الذين تجمعوا بالآلاف في محيط السفارة الأمريكية في بغداد اليوم (الثلاثاء)، وهاجموا بنائها.

وأوضحت أنه بعد وقت قصير من إحاطة عناصر الحشد الشعبي الموالين لإيران لمبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التحق بهم رئيس ميليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه المدعو أبو مهدي المهندس مؤسس ميليشيا كتائب حزب الله العراقي التي تعرضت لقصف الطائرات الأمريكية مساء الأحد الماضي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر وحميد الجزائري زعيم ميليشيا كتائب حزب الله العراقي.

وبينت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع نجاح الشمري ووزير الداخلية ياسين الياسري، وصلا إلى مبنى السفارة؛ لإبعاد المحتجين وتهدئة الوضع، وذلك بعد دفع تعزيزات أمنية ضخمة لحماية السفارة.

ميليشيات الحشد الشعبي العراق السفارة الأمريكية في بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قادة "الحشد الشعبي" قادوا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد
سبق

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قادة ميليشيات الحشد الشعبي قادوا عناصر الميليشيات الذين تجمعوا بالآلاف في محيط السفارة الأمريكية في بغداد اليوم (الثلاثاء)، وهاجموا بنائها.

وأوضحت أنه بعد وقت قصير من إحاطة عناصر الحشد الشعبي الموالين لإيران لمبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التحق بهم رئيس ميليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه المدعو أبو مهدي المهندس مؤسس ميليشيا كتائب حزب الله العراقي التي تعرضت لقصف الطائرات الأمريكية مساء الأحد الماضي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر وحميد الجزائري زعيم ميليشيا كتائب حزب الله العراقي.

وبينت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع نجاح الشمري ووزير الداخلية ياسين الياسري، وصلا إلى مبنى السفارة؛ لإبعاد المحتجين وتهدئة الوضع، وذلك بعد دفع تعزيزات أمنية ضخمة لحماية السفارة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:41 PM

قادة "الحشد الشعبي" قادوا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

وزيرا الدفاع والداخلية توجها لإبعاد المحتجين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
222

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قادة ميليشيات الحشد الشعبي قادوا عناصر الميليشيات الذين تجمعوا بالآلاف في محيط السفارة الأمريكية في بغداد اليوم (الثلاثاء)، وهاجموا بنائها.

وأوضحت أنه بعد وقت قصير من إحاطة عناصر الحشد الشعبي الموالين لإيران لمبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التحق بهم رئيس ميليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه المدعو أبو مهدي المهندس مؤسس ميليشيا كتائب حزب الله العراقي التي تعرضت لقصف الطائرات الأمريكية مساء الأحد الماضي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر وحميد الجزائري زعيم ميليشيا كتائب حزب الله العراقي.

وبينت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع نجاح الشمري ووزير الداخلية ياسين الياسري، وصلا إلى مبنى السفارة؛ لإبعاد المحتجين وتهدئة الوضع، وذلك بعد دفع تعزيزات أمنية ضخمة لحماية السفارة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,997
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,544

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة