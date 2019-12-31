قادة "الحشد الشعبي" قادوا الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

وزيرا الدفاع والداخلية توجها لإبعاد المحتجين

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قادة ميليشيات الحشد الشعبي قادوا عناصر الميليشيات الذين تجمعوا بالآلاف في محيط السفارة الأمريكية في بغداد اليوم (الثلاثاء)، وهاجموا بنائها.

وأوضحت أنه بعد وقت قصير من إحاطة عناصر الحشد الشعبي الموالين لإيران لمبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التحق بهم رئيس ميليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه المدعو أبو مهدي المهندس مؤسس ميليشيا كتائب حزب الله العراقي التي تعرضت لقصف الطائرات الأمريكية مساء الأحد الماضي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر وحميد الجزائري زعيم ميليشيا كتائب حزب الله العراقي.

وبينت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع نجاح الشمري ووزير الداخلية ياسين الياسري، وصلا إلى مبنى السفارة؛ لإبعاد المحتجين وتهدئة الوضع، وذلك بعد دفع تعزيزات أمنية ضخمة لحماية السفارة.