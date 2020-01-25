نائب أمير الرياض ينوه برعاية القيادة الكريمة غدًا لختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أشاد بما توليه من اهتمام لهذه المهرجانات التي تعبِّر عن التاريخ الوطني والتراث العريق

نوه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وأشاد بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لهذه المهرجانات التي تعبِّر عن التاريخ الوطني والتراث العريق، مبينًا المتابعة المباشرة لسمو ولي العهد - حفظه الله – لها، وصداها المحلي والدولي، ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في تعزيز ريادة السعودية في المجالات الرياضية والثقافية، بما يعبر عن مكانتها الخاصة، وما تزخر به من موروث وإمكانيات وموارد.

وفي ختام التصريح رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية والتشجيع لمختلف النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في المنطقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.