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اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مفرق الدهولي بوابة بيحان وتخوض معارك مع ميليشيا الحوثي

قالت مصادر إعلامية، إن ألوية العمالقة سيطرت على مفرق الدهولي بوابة بيحان وتخوض معارك مع الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، طبقاً لـ"العربية نت".
من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، التحالف، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية، كما أعلن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.

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اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مفرق الدهولي بوابة بيحان وتخوض معارك مع ميليشيا الحوثي
سبق

قالت مصادر إعلامية، إن ألوية العمالقة سيطرت على مفرق الدهولي بوابة بيحان وتخوض معارك مع الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، طبقاً لـ"العربية نت".
من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، التحالف، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية، كما أعلن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
04:52 PM

اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مفرق الدهولي بوابة بيحان وتخوض معارك مع ميليشيا الحوثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر إعلامية، إن ألوية العمالقة سيطرت على مفرق الدهولي بوابة بيحان وتخوض معارك مع الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، طبقاً لـ"العربية نت".
من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، التحالف، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا من الميليشيات الإرهابية، كما أعلن تنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا.

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