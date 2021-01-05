العلا.. انطلاق القمة الخليجية 41
بعد اكتمال وصول القادة الى قاعة مرايا
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان قد التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
القمة الخليجية الـ41
العلا.. انطلاق القمة الخليجية 41
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-05
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان قد التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
02:33 PM
اخر تعديل
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
03:05 PM
العلا.. انطلاق القمة الخليجية 41
بعد اكتمال وصول القادة الى قاعة مرايا
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان قد التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.