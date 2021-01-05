العلا.. انطلاق القمة الخليجية 41

بعد اكتمال وصول القادة الى قاعة مرايا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان قد التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.

وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.