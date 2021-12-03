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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع، يستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع، يستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
02:05 PM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمّن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع، يستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,107
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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