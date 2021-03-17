أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ناديًا رياضيًّا نسائيًّا؛ وذلك خلال الجولة المشتركة بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وأوضحت "البلدية" قيام الفِرق الرقابية بقسم وحدة الرقابة النسائية، بحملة رقابية مكثفة على النوادي الرياضية النسائية في نطاق البلدية، أسفر عنها إغلاق ناد رياضي نسائي لوجود آثار قوارض، وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية؛ حيث تم إغلاقه في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

آثار "قوارض" وغياب التراخيص يغلقان ناديًا نسائيًّا بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-17 أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ناديًا رياضيًّا نسائيًّا؛ وذلك خلال الجولة المشتركة بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.



وأوضحت "البلدية" قيام الفِرق الرقابية بقسم وحدة الرقابة النسائية، بحملة رقابية مكثفة على النوادي الرياضية النسائية في نطاق البلدية، أسفر عنها إغلاق ناد رياضي نسائي لوجود آثار قوارض، وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية؛ حيث تم إغلاقه في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.



وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 07:00 PM

آثار "قوارض" وغياب التراخيص يغلقان ناديًا نسائيًّا بمكة إثر جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية





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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ناديًا رياضيًّا نسائيًّا؛ وذلك خلال الجولة المشتركة بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.



وأوضحت "البلدية" قيام الفِرق الرقابية بقسم وحدة الرقابة النسائية، بحملة رقابية مكثفة على النوادي الرياضية النسائية في نطاق البلدية، أسفر عنها إغلاق ناد رياضي نسائي لوجود آثار قوارض، وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية؛ حيث تم إغلاقه في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.



وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.