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"الأرصاد العُمانية" تُصدر التحذير رقم 1 مع اقتراب إعصار "شاهين"

التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل "جنوب الشرقية ومسقط"

أصدرت الأرصاد العمانية قبل قليل التحذير رقم 1 حول آخر مستجدات وتطورات إعصار شاهين.

وكشفت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري "شاهين" من الدرجة الأولى، على دائرة عرض 24.2 درجة شمالًا وخط طول 61.8 درجة شرقًا، ويستمر في حرکته نحو سواحل السلطنة المطلّة على بحر عمان.

ووفق جريدة "الرؤية" العمانية: قالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن الإعصار يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 إلى 75 عقدة "116- 150 كم/ساعة".

وأضافت أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج "3-5 أمتار" مع تدفُّق للسحب مصحوبة بأمطار متفرّقة متفاوتة الغزارة، وسجلت محطات الرصد سرعات رياح "10 – 20 عقدة"، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة "30 إلى 60 عقدة"، وأمطار رعدية غزيرة جدًّا "200 إلى 500 ملم" تؤدّي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية، وقد تتأثر محافظتا مسندم وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة "30 إلى 80 ملم"، ورياح متوسطة إلى نشطة "15 – 25 عقدة".

ويواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في عمان تحليل ومتابعة آخر المستجدات للحالة المدارية "شاهين".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، قال عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي، اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني: إنّ الهيئة ستُصدر تحذيرًا حول الإعصار المداري "شاهين" خلال الساعات المقبلة.

وقال "البلوشي": ظهرت عين الإعصار، وهو "غير مُنتظم بشكل كامل" ويصل قُطر العين حوالي ٧٠ كم وتبعد العين حوالي ٣٣٠ كم عن محافظة مسقط وحوالي ٢٥٠ كم عن رأس الحدّ.

وأضاف أنّ التأثيرات غير المُباشرة للحالة ستبدأ من مساء السبت على المناطق الساحلية لسواحل جنوب الشرقية حتى محافظة مسقط، وستشهد المحافظتان تدفقًا لسحب مُمطرة، إضافة إلى نشاط لخلايا على جبال الحجر الشرقي.

وأشار إلى وجود بعض السحب الركامية في الوقت الحالي؛ حيث تبعد حوالي ٢٠٠ كم عن ولاية صور، إضافة إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وتبعد حوالي ١٠٠ كم عن محافظة مسقط، لافتًا إلى وجود امتداد لسحب عالية على معظم أجزاء السلطنة.

ولفت "البلوشي": إلى أنّ الحالة المدارية تتحرّك نحو شمال غرب غرب قُرب سواحل بحر عُمان، كما تم تسجيل ارتفاع للموج منذ صباح اليوم على السواحل المُطلة ما بين مصيرة وصور ومن صور إلى مسقط، ويصل ارتفاعه حوالي المترين ونصف المتر في الوقت الحالي، ويتوقع أن يرتفع خلال الساعات القادمة.

وذكر أنّه من المتوقع أن يدخل الإعصار في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مُبيّنًا أنّ الجزء الأيمن من المسار سيكون مُعرَّضًا للرياح العالية والأمطار.

ودعا اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني الجميع إلى الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتّباع الإرشادات والتعليمات الصادرة منها، واتخاذ سُبُل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد العُمانية" تُصدر التحذير رقم 1 مع اقتراب إعصار "شاهين"
سبق

أصدرت الأرصاد العمانية قبل قليل التحذير رقم 1 حول آخر مستجدات وتطورات إعصار شاهين.

وكشفت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري "شاهين" من الدرجة الأولى، على دائرة عرض 24.2 درجة شمالًا وخط طول 61.8 درجة شرقًا، ويستمر في حرکته نحو سواحل السلطنة المطلّة على بحر عمان.

ووفق جريدة "الرؤية" العمانية: قالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن الإعصار يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 إلى 75 عقدة "116- 150 كم/ساعة".

وأضافت أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج "3-5 أمتار" مع تدفُّق للسحب مصحوبة بأمطار متفرّقة متفاوتة الغزارة، وسجلت محطات الرصد سرعات رياح "10 – 20 عقدة"، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة "30 إلى 60 عقدة"، وأمطار رعدية غزيرة جدًّا "200 إلى 500 ملم" تؤدّي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية، وقد تتأثر محافظتا مسندم وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة "30 إلى 80 ملم"، ورياح متوسطة إلى نشطة "15 – 25 عقدة".

ويواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في عمان تحليل ومتابعة آخر المستجدات للحالة المدارية "شاهين".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، قال عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي، اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني: إنّ الهيئة ستُصدر تحذيرًا حول الإعصار المداري "شاهين" خلال الساعات المقبلة.

وقال "البلوشي": ظهرت عين الإعصار، وهو "غير مُنتظم بشكل كامل" ويصل قُطر العين حوالي ٧٠ كم وتبعد العين حوالي ٣٣٠ كم عن محافظة مسقط وحوالي ٢٥٠ كم عن رأس الحدّ.

وأضاف أنّ التأثيرات غير المُباشرة للحالة ستبدأ من مساء السبت على المناطق الساحلية لسواحل جنوب الشرقية حتى محافظة مسقط، وستشهد المحافظتان تدفقًا لسحب مُمطرة، إضافة إلى نشاط لخلايا على جبال الحجر الشرقي.

وأشار إلى وجود بعض السحب الركامية في الوقت الحالي؛ حيث تبعد حوالي ٢٠٠ كم عن ولاية صور، إضافة إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وتبعد حوالي ١٠٠ كم عن محافظة مسقط، لافتًا إلى وجود امتداد لسحب عالية على معظم أجزاء السلطنة.

ولفت "البلوشي": إلى أنّ الحالة المدارية تتحرّك نحو شمال غرب غرب قُرب سواحل بحر عُمان، كما تم تسجيل ارتفاع للموج منذ صباح اليوم على السواحل المُطلة ما بين مصيرة وصور ومن صور إلى مسقط، ويصل ارتفاعه حوالي المترين ونصف المتر في الوقت الحالي، ويتوقع أن يرتفع خلال الساعات القادمة.

وذكر أنّه من المتوقع أن يدخل الإعصار في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مُبيّنًا أنّ الجزء الأيمن من المسار سيكون مُعرَّضًا للرياح العالية والأمطار.

ودعا اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني الجميع إلى الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتّباع الإرشادات والتعليمات الصادرة منها، واتخاذ سُبُل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
01:41 PM

"الأرصاد العُمانية" تُصدر التحذير رقم 1 مع اقتراب إعصار "شاهين"

التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل "جنوب الشرقية ومسقط"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الأرصاد العمانية قبل قليل التحذير رقم 1 حول آخر مستجدات وتطورات إعصار شاهين.

وكشفت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري "شاهين" من الدرجة الأولى، على دائرة عرض 24.2 درجة شمالًا وخط طول 61.8 درجة شرقًا، ويستمر في حرکته نحو سواحل السلطنة المطلّة على بحر عمان.

ووفق جريدة "الرؤية" العمانية: قالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن الإعصار يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 إلى 75 عقدة "116- 150 كم/ساعة".

وأضافت أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج "3-5 أمتار" مع تدفُّق للسحب مصحوبة بأمطار متفرّقة متفاوتة الغزارة، وسجلت محطات الرصد سرعات رياح "10 – 20 عقدة"، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة "30 إلى 60 عقدة"، وأمطار رعدية غزيرة جدًّا "200 إلى 500 ملم" تؤدّي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية، وقد تتأثر محافظتا مسندم وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة "30 إلى 80 ملم"، ورياح متوسطة إلى نشطة "15 – 25 عقدة".

ويواصل المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في عمان تحليل ومتابعة آخر المستجدات للحالة المدارية "شاهين".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، قال عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي، اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني: إنّ الهيئة ستُصدر تحذيرًا حول الإعصار المداري "شاهين" خلال الساعات المقبلة.

وقال "البلوشي": ظهرت عين الإعصار، وهو "غير مُنتظم بشكل كامل" ويصل قُطر العين حوالي ٧٠ كم وتبعد العين حوالي ٣٣٠ كم عن محافظة مسقط وحوالي ٢٥٠ كم عن رأس الحدّ.

وأضاف أنّ التأثيرات غير المُباشرة للحالة ستبدأ من مساء السبت على المناطق الساحلية لسواحل جنوب الشرقية حتى محافظة مسقط، وستشهد المحافظتان تدفقًا لسحب مُمطرة، إضافة إلى نشاط لخلايا على جبال الحجر الشرقي.

وأشار إلى وجود بعض السحب الركامية في الوقت الحالي؛ حيث تبعد حوالي ٢٠٠ كم عن ولاية صور، إضافة إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وتبعد حوالي ١٠٠ كم عن محافظة مسقط، لافتًا إلى وجود امتداد لسحب عالية على معظم أجزاء السلطنة.

ولفت "البلوشي": إلى أنّ الحالة المدارية تتحرّك نحو شمال غرب غرب قُرب سواحل بحر عُمان، كما تم تسجيل ارتفاع للموج منذ صباح اليوم على السواحل المُطلة ما بين مصيرة وصور ومن صور إلى مسقط، ويصل ارتفاعه حوالي المترين ونصف المتر في الوقت الحالي، ويتوقع أن يرتفع خلال الساعات القادمة.

وذكر أنّه من المتوقع أن يدخل الإعصار في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مُبيّنًا أنّ الجزء الأيمن من المسار سيكون مُعرَّضًا للرياح العالية والأمطار.

ودعا اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني الجميع إلى الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتّباع الإرشادات والتعليمات الصادرة منها، واتخاذ سُبُل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.

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