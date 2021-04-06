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محافظ يدمة يدشن إلكترونيًّا حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري

دشن محافظ يدمة موفق بن عبد الهادي العنزي، إلكترونيًّا، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، "فكر آمن لوطن آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، والتوعية بأهمية الحفاظ على أمن المجتمع والحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، ومدير فرع الهيئة بيدمة سعيد بن هويج آل فطيح.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشقّ الصف.

كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب، وخصوصًا إبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة بذلك.

وأوضح "القحطاني" أن الحملة تنطلق من خلال رسائل تبثّ عبر رسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، بالشراكة مع الجهات الحكومية الأهلية، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية، وفق تعليمات الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ يدمة يدشن إلكترونيًّا حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"
سبق

دشن محافظ يدمة موفق بن عبد الهادي العنزي، إلكترونيًّا، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، "فكر آمن لوطن آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، والتوعية بأهمية الحفاظ على أمن المجتمع والحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، ومدير فرع الهيئة بيدمة سعيد بن هويج آل فطيح.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشقّ الصف.

كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب، وخصوصًا إبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة بذلك.

وأوضح "القحطاني" أن الحملة تنطلق من خلال رسائل تبثّ عبر رسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، بالشراكة مع الجهات الحكومية الأهلية، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية، وفق تعليمات الجهات المعنية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
05:30 PM

محافظ يدمة يدشن إلكترونيًّا حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري

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بندر آل فطيح - نجران
0
316

دشن محافظ يدمة موفق بن عبد الهادي العنزي، إلكترونيًّا، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، "فكر آمن لوطن آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، والتوعية بأهمية الحفاظ على أمن المجتمع والحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، ومدير فرع الهيئة بيدمة سعيد بن هويج آل فطيح.

واستمع المحافظ إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشقّ الصف.

كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب، وخصوصًا إبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة بذلك.

وأوضح "القحطاني" أن الحملة تنطلق من خلال رسائل تبثّ عبر رسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، بالشراكة مع الجهات الحكومية الأهلية، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية، وفق تعليمات الجهات المعنية.

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