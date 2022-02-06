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النصر بنجومية هداف الدوري "تاليسكا".. أسقط الطائي برباعية وخطف الوصافة من الشباب

في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الشباب، مع ختام الجولة 19، بعد أن أسقط ضيفه الطائي 4/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيلها البرازيلي "تاليسكا" عند الدقيقة السادسة، والأرجنتيني "بيتي" من ركلة جزاء عند الدقيقة 19، قبل أن يعود هداف الدوري "تاليسكا" بهدف ثالث ولا أجمل بكعب القدم "خلفية رائعة" عند الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني قلص حسن الجبيري النتيجة للطائي برأسية رائعة عند الدقيقة 59 أسكنها شباك الحارس وليد عبد الله.

ويأبى الأوروجوياني "جوناثان" إلا أن يسجل حضوره الأول في إطلالته الأولى مع النصر بهدف رابع عند الدقيقة 78.

بتلك النتيجة قفز النصر لوصافة سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبقي الطائي على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ12.

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النصر بنجومية هداف الدوري "تاليسكا".. أسقط الطائي برباعية وخطف الوصافة من الشباب
سبق

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الشباب، مع ختام الجولة 19، بعد أن أسقط ضيفه الطائي 4/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيلها البرازيلي "تاليسكا" عند الدقيقة السادسة، والأرجنتيني "بيتي" من ركلة جزاء عند الدقيقة 19، قبل أن يعود هداف الدوري "تاليسكا" بهدف ثالث ولا أجمل بكعب القدم "خلفية رائعة" عند الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني قلص حسن الجبيري النتيجة للطائي برأسية رائعة عند الدقيقة 59 أسكنها شباك الحارس وليد عبد الله.

ويأبى الأوروجوياني "جوناثان" إلا أن يسجل حضوره الأول في إطلالته الأولى مع النصر بهدف رابع عند الدقيقة 78.

بتلك النتيجة قفز النصر لوصافة سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبقي الطائي على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ12.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:32 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:28 PM

النصر بنجومية هداف الدوري "تاليسكا".. أسقط الطائي برباعية وخطف الوصافة من الشباب

في ختام الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
1,282

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الشباب، مع ختام الجولة 19، بعد أن أسقط ضيفه الطائي 4/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيلها البرازيلي "تاليسكا" عند الدقيقة السادسة، والأرجنتيني "بيتي" من ركلة جزاء عند الدقيقة 19، قبل أن يعود هداف الدوري "تاليسكا" بهدف ثالث ولا أجمل بكعب القدم "خلفية رائعة" عند الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني قلص حسن الجبيري النتيجة للطائي برأسية رائعة عند الدقيقة 59 أسكنها شباك الحارس وليد عبد الله.

ويأبى الأوروجوياني "جوناثان" إلا أن يسجل حضوره الأول في إطلالته الأولى مع النصر بهدف رابع عند الدقيقة 78.

بتلك النتيجة قفز النصر لوصافة سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبقي الطائي على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الـ12.

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