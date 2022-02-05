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مروحية طبية تنتظره.. 3 أمتار تفصل فِرق الإنقاذ عن الطفل "ريان"

يتم تزويد مكانه بالأوكسجين.. وكاميرا تتابع حالته باستمرار

أكد المسؤول عن عمليات الحفر أن 3 أمتار فقط تفصل فِرق الإنقاذ عن الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميقة بإحدى القرى الواقعة شمال المغرب.

وتفصيلاً، أوضح سعيد أدكوج في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن عمليات الحفر بشكل أفقي تتواصل للوصول إلى الطفل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد وقت محدد لإخراج ريان من البئر.

وأكد المسؤول المغربي أن عملية الحفر لمتر واحد تستغرق نحو ساعة كاملة، وأن فرق الإنقاذ تعمل مع مختصين في الهندسة الطبوغرافية وفرق تقنية، وحريصة على سلامة ريان لمنع وقوع انجراف في التربة.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد قالت إن شقًّا صخريًّا جزئيًّا أوقف عملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان من البئر التي سقط فيها.

وبالنسبة لحالة الطفل الصحية فقد أكد أدكوج أن الطفل ما زال على قيد الحياة، وأنه يتم تزويد المكان الذي وقع فيه بالأوكسجين، وأن فريق الوقاية المدنية المختص يتابع بشكل مستمر حالة الطفل عبر كاميرا تم تثبيتها في المكان.

وتقف الأطقم الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لنقل الطفل عبر طائرة مروحية مجهزة فور إخراجه من قعر البئر.

وكان الطفل ريان، ذو السنوات الخمس، قد سقط في بئر ضيقة في المنزل، في إحدى القرى غير البعيدة عن مدينة شفشاون بشمال المغرب (نحو 500 كم عن العاصمة الرباط)، ولا يزال عالقًا منذ ثلاثة أيام دون معرفة ما إذا كان يعاني كسورًا أو إصابات خطيرة من جراء سقوطه في البئر، في قصة حبست أنفاس الملايين من الأشخاص حول العالم.

إنقاذ الطفل ريان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مروحية طبية تنتظره.. 3 أمتار تفصل فِرق الإنقاذ عن الطفل "ريان"
سبق

أكد المسؤول عن عمليات الحفر أن 3 أمتار فقط تفصل فِرق الإنقاذ عن الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميقة بإحدى القرى الواقعة شمال المغرب.

وتفصيلاً، أوضح سعيد أدكوج في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن عمليات الحفر بشكل أفقي تتواصل للوصول إلى الطفل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد وقت محدد لإخراج ريان من البئر.

وأكد المسؤول المغربي أن عملية الحفر لمتر واحد تستغرق نحو ساعة كاملة، وأن فرق الإنقاذ تعمل مع مختصين في الهندسة الطبوغرافية وفرق تقنية، وحريصة على سلامة ريان لمنع وقوع انجراف في التربة.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد قالت إن شقًّا صخريًّا جزئيًّا أوقف عملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان من البئر التي سقط فيها.

وبالنسبة لحالة الطفل الصحية فقد أكد أدكوج أن الطفل ما زال على قيد الحياة، وأنه يتم تزويد المكان الذي وقع فيه بالأوكسجين، وأن فريق الوقاية المدنية المختص يتابع بشكل مستمر حالة الطفل عبر كاميرا تم تثبيتها في المكان.

وتقف الأطقم الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لنقل الطفل عبر طائرة مروحية مجهزة فور إخراجه من قعر البئر.

وكان الطفل ريان، ذو السنوات الخمس، قد سقط في بئر ضيقة في المنزل، في إحدى القرى غير البعيدة عن مدينة شفشاون بشمال المغرب (نحو 500 كم عن العاصمة الرباط)، ولا يزال عالقًا منذ ثلاثة أيام دون معرفة ما إذا كان يعاني كسورًا أو إصابات خطيرة من جراء سقوطه في البئر، في قصة حبست أنفاس الملايين من الأشخاص حول العالم.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
01:32 AM

مروحية طبية تنتظره.. 3 أمتار تفصل فِرق الإنقاذ عن الطفل "ريان"

يتم تزويد مكانه بالأوكسجين.. وكاميرا تتابع حالته باستمرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,519

أكد المسؤول عن عمليات الحفر أن 3 أمتار فقط تفصل فِرق الإنقاذ عن الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميقة بإحدى القرى الواقعة شمال المغرب.

وتفصيلاً، أوضح سعيد أدكوج في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن عمليات الحفر بشكل أفقي تتواصل للوصول إلى الطفل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد وقت محدد لإخراج ريان من البئر.

وأكد المسؤول المغربي أن عملية الحفر لمتر واحد تستغرق نحو ساعة كاملة، وأن فرق الإنقاذ تعمل مع مختصين في الهندسة الطبوغرافية وفرق تقنية، وحريصة على سلامة ريان لمنع وقوع انجراف في التربة.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد قالت إن شقًّا صخريًّا جزئيًّا أوقف عملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان من البئر التي سقط فيها.

وبالنسبة لحالة الطفل الصحية فقد أكد أدكوج أن الطفل ما زال على قيد الحياة، وأنه يتم تزويد المكان الذي وقع فيه بالأوكسجين، وأن فريق الوقاية المدنية المختص يتابع بشكل مستمر حالة الطفل عبر كاميرا تم تثبيتها في المكان.

وتقف الأطقم الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لنقل الطفل عبر طائرة مروحية مجهزة فور إخراجه من قعر البئر.

وكان الطفل ريان، ذو السنوات الخمس، قد سقط في بئر ضيقة في المنزل، في إحدى القرى غير البعيدة عن مدينة شفشاون بشمال المغرب (نحو 500 كم عن العاصمة الرباط)، ولا يزال عالقًا منذ ثلاثة أيام دون معرفة ما إذا كان يعاني كسورًا أو إصابات خطيرة من جراء سقوطه في البئر، في قصة حبست أنفاس الملايين من الأشخاص حول العالم.

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