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"آل هميل" يقف على التزام أسواق ومجمعات الطائف بالإجراءات الاحترازية

مشدداً على البلديات باتخاذ الإجراءات المتبعة في حال وجود مُخالفات يتم رصدها

لليوم الثاني على التوالي، وقف أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على التزام الأسواق والمجمعات التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع "آل هميل" تقيد الأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات، مشدداً على كافة البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجولات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حال وجود مُخالفات يتم رصدها.

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"آل هميل" يقف على التزام أسواق ومجمعات الطائف بالإجراءات الاحترازية
سبق

لليوم الثاني على التوالي، وقف أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على التزام الأسواق والمجمعات التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع "آل هميل" تقيد الأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات، مشدداً على كافة البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجولات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حال وجود مُخالفات يتم رصدها.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:08 AM

"آل هميل" يقف على التزام أسواق ومجمعات الطائف بالإجراءات الاحترازية

مشدداً على البلديات باتخاذ الإجراءات المتبعة في حال وجود مُخالفات يتم رصدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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لليوم الثاني على التوالي، وقف أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على التزام الأسواق والمجمعات التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع "آل هميل" تقيد الأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات، مشدداً على كافة البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجولات واتخاذ الإجراءات المتبعة في حال وجود مُخالفات يتم رصدها.

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