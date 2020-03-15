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الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص "كورونا"

دعا المواطنين للعمل من المنزل

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم (الأحد)، أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا، كما خضع بعض وزرائه أيضًا لاختبارات كإجراء احتياطي بعد أن أصيب وزير النقل بالمرض.

ودعا "ويدودو" المواطنين إلى العمل من المنزل تجنبًا للتجمعات الكبيرة، بينما سعى لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في الأرخبيل المترامي الأطراف، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيترك قرار إعلان حالة الطوارئ، بسبب انتشار المرض للحكومات المحلية لكل منطقة في البلاد.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ارتفاع عدد الإصابات يوم الأحد إلى 117 بعد اكتشاف 21 حالة جديدة، وتوفي خمسة أشخاص جراء الفيروس.

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فيروس كورونا الجديد

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الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص "كورونا"
سبق

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم (الأحد)، أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا، كما خضع بعض وزرائه أيضًا لاختبارات كإجراء احتياطي بعد أن أصيب وزير النقل بالمرض.

ودعا "ويدودو" المواطنين إلى العمل من المنزل تجنبًا للتجمعات الكبيرة، بينما سعى لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في الأرخبيل المترامي الأطراف، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيترك قرار إعلان حالة الطوارئ، بسبب انتشار المرض للحكومات المحلية لكل منطقة في البلاد.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ارتفاع عدد الإصابات يوم الأحد إلى 117 بعد اكتشاف 21 حالة جديدة، وتوفي خمسة أشخاص جراء الفيروس.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
03:33 PM

الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص "كورونا"

دعا المواطنين للعمل من المنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم (الأحد)، أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا، كما خضع بعض وزرائه أيضًا لاختبارات كإجراء احتياطي بعد أن أصيب وزير النقل بالمرض.

ودعا "ويدودو" المواطنين إلى العمل من المنزل تجنبًا للتجمعات الكبيرة، بينما سعى لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في الأرخبيل المترامي الأطراف، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أنه سيترك قرار إعلان حالة الطوارئ، بسبب انتشار المرض للحكومات المحلية لكل منطقة في البلاد.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ارتفاع عدد الإصابات يوم الأحد إلى 117 بعد اكتشاف 21 حالة جديدة، وتوفي خمسة أشخاص جراء الفيروس.

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