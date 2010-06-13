النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

في دورتها السادسة.. حرصًا من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها "المخترعين" و"الموهوبين"، في دورتها السادسة 1440ـ 1441هـ، حتى يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة، جاء حرصًا من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة؛ مبينًا أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية؛ سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة: www.kingprize.sa.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يُذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ، استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوبًا و37 اختراعًا، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عامًا، وما بين 18- 25 عامًا، وما فوق 25 عامًا)؛ رغبةً في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين
سبق

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها "المخترعين" و"الموهوبين"، في دورتها السادسة 1440ـ 1441هـ، حتى يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة، جاء حرصًا من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة؛ مبينًا أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية؛ سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة: www.kingprize.sa.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يُذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ، استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوبًا و37 اختراعًا، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عامًا، وما بين 18- 25 عامًا، وما فوق 25 عامًا)؛ رغبةً في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:30 PM

تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

في دورتها السادسة.. حرصًا من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
449

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها "المخترعين" و"الموهوبين"، في دورتها السادسة 1440ـ 1441هـ، حتى يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة، جاء حرصًا من الأمانة على إتاحة الفرصة للراغبين بالمشاركة في الجائزة؛ مبينًا أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية؛ سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة: www.kingprize.sa.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يُذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ، استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوبًا و37 اختراعًا، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عامًا، وما بين 18- 25 عامًا، وما فوق 25 عامًا)؛ رغبةً في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,672
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,509
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,445
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,289

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة