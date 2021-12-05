في المنعطف الحاسم .. غدًا أربع مباريات في مسابقة كأس العرب

"قطر" يواجه طموحات "العراقيين" والحلم أمام "البحرين وعمان"

تُقام غدًا الاثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي :

سوريا - موريتانيا

تُقام المباراة على ملعب الجنوب في قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

المباراة ستكون في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 في المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويليه كل من تونس وسوريا بـ3 نقاط لكل منهما، ثم موريتانيا من دون نقاط.

الإمارات - تونس

يستضيف ملعب الثمامة في قطر، المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض.

منتخب الإمارات فاز في أول جولتين على سوريا وموريتانيا، ليحقق النقاط الست بينما فاز التونسيون مباراة وخسروا أخرى ليحققوا ثلاث نقاط.

البحرين - عمان

المباراة متوقع لها أن تكون قوية عطفًا على ترتيب المنتخبين وستكون ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب .

المنتخبان يملكان نقطة واحدة من مباراتين في المركزين الثالث والرابع خلف المتصدرة قطر (6 نقاط) والوصيف العراق (نقطتان).

وستُقام المواجهة على ملعب علي بن أحمد المونديالي في قطر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.

قطر -العراق

المباراة ستُقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة العاشرة مساءً والمباراة هي الأخرى متوقع لها أن تكون غاية في القوة تحديدًا للمنتخب العراقي الذي يطمح قي التأهل لمباريات الدور التالي.

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين ثم عمان والبحرين (نقطة لكل منهم).