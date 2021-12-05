النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في المنعطف الحاسم .. غدًا أربع مباريات في مسابقة كأس العرب

"قطر" يواجه طموحات "العراقيين" والحلم أمام "البحرين وعمان"

تُقام غدًا الاثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي :

سوريا - موريتانيا

تُقام المباراة على ملعب الجنوب في قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

المباراة ستكون في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 في المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويليه كل من تونس وسوريا بـ3 نقاط لكل منهما، ثم موريتانيا من دون نقاط.

الإمارات - تونس

يستضيف ملعب الثمامة في قطر، المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض.

منتخب الإمارات فاز في أول جولتين على سوريا وموريتانيا، ليحقق النقاط الست بينما فاز التونسيون مباراة وخسروا أخرى ليحققوا ثلاث نقاط.

البحرين - عمان

المباراة متوقع لها أن تكون قوية عطفًا على ترتيب المنتخبين وستكون ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب .

المنتخبان يملكان نقطة واحدة من مباراتين في المركزين الثالث والرابع خلف المتصدرة قطر (6 نقاط) والوصيف العراق (نقطتان).

وستُقام المواجهة على ملعب علي بن أحمد المونديالي في قطر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.

قطر -العراق

المباراة ستُقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة العاشرة مساءً والمباراة هي الأخرى متوقع لها أن تكون غاية في القوة تحديدًا للمنتخب العراقي الذي يطمح قي التأهل لمباريات الدور التالي.

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين ثم عمان والبحرين (نقطة لكل منهم).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
في المنعطف الحاسم .. غدًا أربع مباريات في مسابقة كأس العرب
سبق

تُقام غدًا الاثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي :

سوريا - موريتانيا

تُقام المباراة على ملعب الجنوب في قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

المباراة ستكون في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 في المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويليه كل من تونس وسوريا بـ3 نقاط لكل منهما، ثم موريتانيا من دون نقاط.

الإمارات - تونس

يستضيف ملعب الثمامة في قطر، المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض.

منتخب الإمارات فاز في أول جولتين على سوريا وموريتانيا، ليحقق النقاط الست بينما فاز التونسيون مباراة وخسروا أخرى ليحققوا ثلاث نقاط.

البحرين - عمان

المباراة متوقع لها أن تكون قوية عطفًا على ترتيب المنتخبين وستكون ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب .

المنتخبان يملكان نقطة واحدة من مباراتين في المركزين الثالث والرابع خلف المتصدرة قطر (6 نقاط) والوصيف العراق (نقطتان).

وستُقام المواجهة على ملعب علي بن أحمد المونديالي في قطر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.

قطر -العراق

المباراة ستُقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة العاشرة مساءً والمباراة هي الأخرى متوقع لها أن تكون غاية في القوة تحديدًا للمنتخب العراقي الذي يطمح قي التأهل لمباريات الدور التالي.

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين ثم عمان والبحرين (نقطة لكل منهم).

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:14 PM

في المنعطف الحاسم .. غدًا أربع مباريات في مسابقة كأس العرب

"قطر" يواجه طموحات "العراقيين" والحلم أمام "البحرين وعمان"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,316

تُقام غدًا الاثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة كأس العرب حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي :

سوريا - موريتانيا

تُقام المباراة على ملعب الجنوب في قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

المباراة ستكون في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 في المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويليه كل من تونس وسوريا بـ3 نقاط لكل منهما، ثم موريتانيا من دون نقاط.

الإمارات - تونس

يستضيف ملعب الثمامة في قطر، المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض.

منتخب الإمارات فاز في أول جولتين على سوريا وموريتانيا، ليحقق النقاط الست بينما فاز التونسيون مباراة وخسروا أخرى ليحققوا ثلاث نقاط.

البحرين - عمان

المباراة متوقع لها أن تكون قوية عطفًا على ترتيب المنتخبين وستكون ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب .

المنتخبان يملكان نقطة واحدة من مباراتين في المركزين الثالث والرابع خلف المتصدرة قطر (6 نقاط) والوصيف العراق (نقطتان).

وستُقام المواجهة على ملعب علي بن أحمد المونديالي في قطر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض.

قطر -العراق

المباراة ستُقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة العاشرة مساءً والمباراة هي الأخرى متوقع لها أن تكون غاية في القوة تحديدًا للمنتخب العراقي الذي يطمح قي التأهل لمباريات الدور التالي.

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين ثم عمان والبحرين (نقطة لكل منهم).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,195
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,542
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,313
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة