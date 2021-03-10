"الزكاة والدخل": مبادرة الإعفاء متفاوتة النسب ولا تشمل التهرب الضريبي

لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء فيروس كورونا.. خلال لقاء نظّمته غرفة الشرقية

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للعمليات حمود بن عبدالله الحربي، أن الهيئة تتبنى مبادرة الإعفاء من بعض الغرامات على التأخير أو عدم السداد لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء فيروس كورونا؛ بشروط معينة، وبنسبة متفاوتة، لا تشمل التهرب الضريبي حتى أي ظرف.

وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عبر الاتصال المرئي الأربعاء 10/ 3/ 2021 وإدارة عضو اللجنة التجارية بالغرفة محمد بن عبدالعزيز الأنصاري: إن مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد للهيئة، تم إطلاقها ضمن إطار حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد أطلقتها الحكومة الرشيدة في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وقد تم تمديد المبادرة مطلع العام الجاري إلى نهاية يونيو المقبل.

وأبان الحربي أن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية؛ وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21/ 1/ 2021 بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.

وأضاف أن هذا الإعفاء سوف يتم تطبيقه وفق نِسَب تناقصية محددة ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة، ففي حال تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1/يناير إلى 31/ مارس/ 2021؛ تكون نسبة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100%؛ بينما يتم بنسبة 75% إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1/ أبريل إلى 31/ مايو/ 2021؛ في حين أن نسبة الإعفاء الغرامات المشمولة في المبادرة تكون عند 50% إذا تم سداد أصل دين الضريبة خلال الفترة من 1- 30/ يونيو/ 2021.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل بعض الغرامات، ولا تشمل البعض الآخر، فأما الغرامات المشمولة بالمبادرة فهي غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو السداد وتشمل جميع أنواع الضرائب (القيمة المضافة، السلع الانتقائية، الدخل، الاستقطاع)؛ بينما غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها فهي محددة فقط بضريبة القيمة المضافة.

وأما الغرامات غير المشمولة بالمبادرة فهي غرامات "التهرب الضريبي، والضبط الميداني من قبيل عدم إصدار فاتورة ضريبية أو التأخر في التسجيل، وأي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد وهو 21/ يناير/ 2021".

وقال إن شرط الإعفاء من الغرامات وفق النسب المذكورة يتمثل في سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة (30/ يونيو/ 2021).