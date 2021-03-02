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"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية

اختيار باركود زيارة تجمع ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع

كشف تطبيق "توكلنا" طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح توكلنا أن الخطوات تشمل اختيار طلب تصريح جديد من قائمة الخدمات، ثم اختيار تصريح التجمع مع تحديد نوعه، سواء كان حكوميًا أو تجاريًا أو شخصيًا، وبعدها تعبئة بيانات التصريح، والتي تتضمن اسم التجمع والعدد المسموح به ونصف قطره وموقعه.

ويظهر التصريح بعد هذه الخطوات في قائمة تصاريح التجمع، ومن ثم يمكن الضغط عليه واستعراض كود الـQR.

وأبان التطبيق الخطوات للدخول كزائر، وذلك من خلال الدخول عبر الصفحة الرئيسة واختيار باركود زيارة تجمع، ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع.

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"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية
سبق

كشف تطبيق "توكلنا" طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح توكلنا أن الخطوات تشمل اختيار طلب تصريح جديد من قائمة الخدمات، ثم اختيار تصريح التجمع مع تحديد نوعه، سواء كان حكوميًا أو تجاريًا أو شخصيًا، وبعدها تعبئة بيانات التصريح، والتي تتضمن اسم التجمع والعدد المسموح به ونصف قطره وموقعه.

ويظهر التصريح بعد هذه الخطوات في قائمة تصاريح التجمع، ومن ثم يمكن الضغط عليه واستعراض كود الـQR.

وأبان التطبيق الخطوات للدخول كزائر، وذلك من خلال الدخول عبر الصفحة الرئيسة واختيار باركود زيارة تجمع، ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:04 PM

"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية

اختيار باركود زيارة تجمع ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,929

كشف تطبيق "توكلنا" طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح توكلنا أن الخطوات تشمل اختيار طلب تصريح جديد من قائمة الخدمات، ثم اختيار تصريح التجمع مع تحديد نوعه، سواء كان حكوميًا أو تجاريًا أو شخصيًا، وبعدها تعبئة بيانات التصريح، والتي تتضمن اسم التجمع والعدد المسموح به ونصف قطره وموقعه.

ويظهر التصريح بعد هذه الخطوات في قائمة تصاريح التجمع، ومن ثم يمكن الضغط عليه واستعراض كود الـQR.

وأبان التطبيق الخطوات للدخول كزائر، وذلك من خلال الدخول عبر الصفحة الرئيسة واختيار باركود زيارة تجمع، ثم القيام بمسح الكود وتسجيل الدخول للتجمع.

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