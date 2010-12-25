النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في كأس العالم 2023 للسيدات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخصيص 11 مقعداً للمنتخبات الأوروبية و6 مقاعد للآسيوية في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة في 2023 .
وتشهد كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً، وهو نفس عدد المنتخبات في كأس العالم للرجال حالياً، قبل أن تشهد بطولة الرجال توسعاً أيضاً بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 اعتبارًا من نسخة 2026 .
وجرى تخصيص 11 مقعدًا للمنتخبات الأوروبية المتأهلة مباشرة إلى النهائيات، وهو ما يشكل زيادة بفارق مقعدين للقارة، بينما جرى إضافة مقعد واحد إضافي لكل من قارات آسيا (ليصبح العدد المخصص لها ستة مقاعد) وأفريقيا (أربعة مقاعد) وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (أربعة مقاعد) وأمريكا الجنوبية (ثلاثة مقاعد)، ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط لأوقيانوسيا، حسب ما ذكره الفيفا في بيان.
ويشارك منتخبا البلدين المنظمين بشكل تلقائي في النهائيات. وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في النهائيات عبر الملحق الفاصل الذي يشهد مشاركة إجمالي عشرة منتخبات من الاتحادات القارية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في كأس العالم 2023 للسيدات
سبق

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخصيص 11 مقعداً للمنتخبات الأوروبية و6 مقاعد للآسيوية في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة في 2023 .
وتشهد كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً، وهو نفس عدد المنتخبات في كأس العالم للرجال حالياً، قبل أن تشهد بطولة الرجال توسعاً أيضاً بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 اعتبارًا من نسخة 2026 .
وجرى تخصيص 11 مقعدًا للمنتخبات الأوروبية المتأهلة مباشرة إلى النهائيات، وهو ما يشكل زيادة بفارق مقعدين للقارة، بينما جرى إضافة مقعد واحد إضافي لكل من قارات آسيا (ليصبح العدد المخصص لها ستة مقاعد) وأفريقيا (أربعة مقاعد) وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (أربعة مقاعد) وأمريكا الجنوبية (ثلاثة مقاعد)، ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط لأوقيانوسيا، حسب ما ذكره الفيفا في بيان.
ويشارك منتخبا البلدين المنظمين بشكل تلقائي في النهائيات. وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في النهائيات عبر الملحق الفاصل الذي يشهد مشاركة إجمالي عشرة منتخبات من الاتحادات القارية.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
05:37 PM

"فيفا" يقرر: 6 مقاعد لـ"آسيا" في كأس العالم 2023 للسيدات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
156

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخصيص 11 مقعداً للمنتخبات الأوروبية و6 مقاعد للآسيوية في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة في 2023 .
وتشهد كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً، وهو نفس عدد المنتخبات في كأس العالم للرجال حالياً، قبل أن تشهد بطولة الرجال توسعاً أيضاً بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 اعتبارًا من نسخة 2026 .
وجرى تخصيص 11 مقعدًا للمنتخبات الأوروبية المتأهلة مباشرة إلى النهائيات، وهو ما يشكل زيادة بفارق مقعدين للقارة، بينما جرى إضافة مقعد واحد إضافي لكل من قارات آسيا (ليصبح العدد المخصص لها ستة مقاعد) وأفريقيا (أربعة مقاعد) وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (أربعة مقاعد) وأمريكا الجنوبية (ثلاثة مقاعد)، ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط لأوقيانوسيا، حسب ما ذكره الفيفا في بيان.
ويشارك منتخبا البلدين المنظمين بشكل تلقائي في النهائيات. وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية في النهائيات عبر الملحق الفاصل الذي يشهد مشاركة إجمالي عشرة منتخبات من الاتحادات القارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,828
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,699
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,295

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة