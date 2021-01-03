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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

ظهراً وفجراً.. "معدلات الحرارة في يناير بالرياض" يوضحها "المسند"

حدّد ما يمكن أن تبلغه وأوضح أنه من النادر انخفاضها إلى أقل من 15م

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن متوسط درجة الحرارة العظمى (ظهراً) في الرياض في شهر يناير عادة ما تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م.

وأضاف "المسند"؛ في تغريدة له على "تويتر": "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10م، ونادراً ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م.. هذا والله أعلم".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ظهراً وفجراً.. "معدلات الحرارة في يناير بالرياض" يوضحها "المسند"
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن متوسط درجة الحرارة العظمى (ظهراً) في الرياض في شهر يناير عادة ما تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م.

وأضاف "المسند"؛ في تغريدة له على "تويتر": "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10م، ونادراً ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م.. هذا والله أعلم".

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
01:28 PM

ظهراً وفجراً.. "معدلات الحرارة في يناير بالرياض" يوضحها "المسند"

حدّد ما يمكن أن تبلغه وأوضح أنه من النادر انخفاضها إلى أقل من 15م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن متوسط درجة الحرارة العظمى (ظهراً) في الرياض في شهر يناير عادة ما تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م.

وأضاف "المسند"؛ في تغريدة له على "تويتر": "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10م، ونادراً ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م.. هذا والله أعلم".

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