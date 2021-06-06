"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.