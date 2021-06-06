"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة المكرّمة
مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر حتى الساعة 6 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة المكرّمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-06
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر حتى الساعة 6 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:43 AM
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة المكرّمة
مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر حتى الساعة 6 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.