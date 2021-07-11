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"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية

تسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة داخل المستشفيات وتقليل فترات الانتظار

دعا مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة كلاً من كبار السن لمَن تراوح أعمارهم بين ٦٥ عاماً وما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة من مستفيدي الضمان بمحافظات الحد الجنوبي "صامطة- الطوال- أحد المسارحة- الحرث"، إلى التواصل مع المكتب وموافاته بالرقم الطبي واسم المستشفى الذي يراجع به حسب القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتقديم على طلب بطاقة الأولوية المقدمة من وزارة الصحة.

وسيتم حصر الطلبات من قِبل المكتب والرفع بالتوصيات لوزارة الصحة بشأن إصدارها للمستفيدين والمستفيدات التي تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى أنه لإصدار البطاقة لا بد من استيفاء عدد من الشروط وفق آلية معينة بمتابعة عددٍ من الباحثين والباحثات بالمكتب؛ كون بطاقة أولوية تسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة داخل المستشفى سواء بالمساعدة على التنقل داخل المنشأة أو لتقليل فترات الانتظار لبعض الخدمات أو للتنسيق لصرف الأجهزة والأدوية.

وتمثلت شروط استحقاق البطاقة بلوغ سن 65 عاماً، إضافة إلى وجود إعاقة كاملة أو جزئية مع حصولهم على بطاقة خاصة لخدمات ذوي الإعاقة كما تشمل البطاقة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج مرحلي مثل مرضى السرطان، إضافة إلى الأشخاص الذين شملتهم خدمة الطب المنزلي.

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"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية
سبق

دعا مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة كلاً من كبار السن لمَن تراوح أعمارهم بين ٦٥ عاماً وما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة من مستفيدي الضمان بمحافظات الحد الجنوبي "صامطة- الطوال- أحد المسارحة- الحرث"، إلى التواصل مع المكتب وموافاته بالرقم الطبي واسم المستشفى الذي يراجع به حسب القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتقديم على طلب بطاقة الأولوية المقدمة من وزارة الصحة.

وسيتم حصر الطلبات من قِبل المكتب والرفع بالتوصيات لوزارة الصحة بشأن إصدارها للمستفيدين والمستفيدات التي تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى أنه لإصدار البطاقة لا بد من استيفاء عدد من الشروط وفق آلية معينة بمتابعة عددٍ من الباحثين والباحثات بالمكتب؛ كون بطاقة أولوية تسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة داخل المستشفى سواء بالمساعدة على التنقل داخل المنشأة أو لتقليل فترات الانتظار لبعض الخدمات أو للتنسيق لصرف الأجهزة والأدوية.

وتمثلت شروط استحقاق البطاقة بلوغ سن 65 عاماً، إضافة إلى وجود إعاقة كاملة أو جزئية مع حصولهم على بطاقة خاصة لخدمات ذوي الإعاقة كما تشمل البطاقة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج مرحلي مثل مرضى السرطان، إضافة إلى الأشخاص الذين شملتهم خدمة الطب المنزلي.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:45 PM

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية

تسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة داخل المستشفيات وتقليل فترات الانتظار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دعا مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة كلاً من كبار السن لمَن تراوح أعمارهم بين ٦٥ عاماً وما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة من مستفيدي الضمان بمحافظات الحد الجنوبي "صامطة- الطوال- أحد المسارحة- الحرث"، إلى التواصل مع المكتب وموافاته بالرقم الطبي واسم المستشفى الذي يراجع به حسب القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتقديم على طلب بطاقة الأولوية المقدمة من وزارة الصحة.

وسيتم حصر الطلبات من قِبل المكتب والرفع بالتوصيات لوزارة الصحة بشأن إصدارها للمستفيدين والمستفيدات التي تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى أنه لإصدار البطاقة لا بد من استيفاء عدد من الشروط وفق آلية معينة بمتابعة عددٍ من الباحثين والباحثات بالمكتب؛ كون بطاقة أولوية تسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة داخل المستشفى سواء بالمساعدة على التنقل داخل المنشأة أو لتقليل فترات الانتظار لبعض الخدمات أو للتنسيق لصرف الأجهزة والأدوية.

وتمثلت شروط استحقاق البطاقة بلوغ سن 65 عاماً، إضافة إلى وجود إعاقة كاملة أو جزئية مع حصولهم على بطاقة خاصة لخدمات ذوي الإعاقة كما تشمل البطاقة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج مرحلي مثل مرضى السرطان، إضافة إلى الأشخاص الذين شملتهم خدمة الطب المنزلي.

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