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"المطلق": ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله حتى يجد الوظيفة

قال: الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين وطالب بالوضوح مع الفتاة

أكد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله إلى أن يجد الوظيفة، مطالباً الآباء بالوضوح مع الفتاة فيما يخص وضع الخاطب المادي وسكنه؛ لتجنب المشاكل الزوجية فيما بعد، مشيراً إلى أن الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين؛ مشيراً إلى أن الأب الموسر يجب عليه أن يزوج أبناءه متسائلاً: "ماذا تريد أيها الأب بالمال؟". جاء ذلك في رده في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية على أب لولدين تخرجا من الجامعة وينتظران العمل أو الوظيفة ويرغبان بالزواج، لكن لتكاليفه العالية سأله عن جواز إعطائهما من الزكاة حتى يستطيعا دفع المهر وإيجار المنزل وغيره.

ورد "المطلق" قائلاً: "أنت الآن تريد أن تزوج ابنك، وهو ليس لديه وظيفة، فيجب في هذه الحالة أن تدبروا أموركم، مثلاً أن يتم تزويجه على بنت عمته أو خالته، وتخبرهم بالسكن معكم في البيت إلى أن تتحسن أحواله ويجد وظيفة، حيث تدخل الفتاة في هذه الحالة الحياة الزوجية وهي على علم ومعرفة". وأقسم "المطلق" قائلاً: "والله عندما تزوجنا جلسنا وسكنّا مع أهالينا إلى أن اختار الله لنا ما اختار"، مضيفاً: “ليس عيباً أن يجلس ويسكن الشاب مع أهله “. واستغرب رفض البنات في هذا العصر السكن مع زوجها في بيت أهله وقال: "البنات التاليات يرفضن ويقلن: لا نريد، طيب هذا الإنسان ليس لديه وظيفة! ".

وطالب "المطلق" بأن يكون هناك وضوح للفتاة قبل الزواج فيما يخص وضع الزوج وسكنه، وقال: “يجب أن يدخل الزوجان الحياة الزوجية على وضوح حتى لا تحدث مشاكل فيما بعد؛ الأب والأم يجب عليهما أن يخبرا زوجة ابنهما بأنه لا يملك عملاً وليس لديه وظيفة، وأنكم سوف تسكنان معنا في المنزل إلى أن تتيسر أموره ويجد الوظيفة “.

عبدالله المطلق برنامج فتاوى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله حتى يجد الوظيفة
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله إلى أن يجد الوظيفة، مطالباً الآباء بالوضوح مع الفتاة فيما يخص وضع الخاطب المادي وسكنه؛ لتجنب المشاكل الزوجية فيما بعد، مشيراً إلى أن الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين؛ مشيراً إلى أن الأب الموسر يجب عليه أن يزوج أبناءه متسائلاً: "ماذا تريد أيها الأب بالمال؟". جاء ذلك في رده في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية على أب لولدين تخرجا من الجامعة وينتظران العمل أو الوظيفة ويرغبان بالزواج، لكن لتكاليفه العالية سأله عن جواز إعطائهما من الزكاة حتى يستطيعا دفع المهر وإيجار المنزل وغيره.

ورد "المطلق" قائلاً: "أنت الآن تريد أن تزوج ابنك، وهو ليس لديه وظيفة، فيجب في هذه الحالة أن تدبروا أموركم، مثلاً أن يتم تزويجه على بنت عمته أو خالته، وتخبرهم بالسكن معكم في البيت إلى أن تتحسن أحواله ويجد وظيفة، حيث تدخل الفتاة في هذه الحالة الحياة الزوجية وهي على علم ومعرفة". وأقسم "المطلق" قائلاً: "والله عندما تزوجنا جلسنا وسكنّا مع أهالينا إلى أن اختار الله لنا ما اختار"، مضيفاً: “ليس عيباً أن يجلس ويسكن الشاب مع أهله “. واستغرب رفض البنات في هذا العصر السكن مع زوجها في بيت أهله وقال: "البنات التاليات يرفضن ويقلن: لا نريد، طيب هذا الإنسان ليس لديه وظيفة! ".

وطالب "المطلق" بأن يكون هناك وضوح للفتاة قبل الزواج فيما يخص وضع الزوج وسكنه، وقال: “يجب أن يدخل الزوجان الحياة الزوجية على وضوح حتى لا تحدث مشاكل فيما بعد؛ الأب والأم يجب عليهما أن يخبرا زوجة ابنهما بأنه لا يملك عملاً وليس لديه وظيفة، وأنكم سوف تسكنان معنا في المنزل إلى أن تتيسر أموره ويجد الوظيفة “.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:33 AM

"المطلق": ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله حتى يجد الوظيفة

قال: الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين وطالب بالوضوح مع الفتاة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
15
1,954

أكد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله إلى أن يجد الوظيفة، مطالباً الآباء بالوضوح مع الفتاة فيما يخص وضع الخاطب المادي وسكنه؛ لتجنب المشاكل الزوجية فيما بعد، مشيراً إلى أن الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين؛ مشيراً إلى أن الأب الموسر يجب عليه أن يزوج أبناءه متسائلاً: "ماذا تريد أيها الأب بالمال؟". جاء ذلك في رده في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية على أب لولدين تخرجا من الجامعة وينتظران العمل أو الوظيفة ويرغبان بالزواج، لكن لتكاليفه العالية سأله عن جواز إعطائهما من الزكاة حتى يستطيعا دفع المهر وإيجار المنزل وغيره.

ورد "المطلق" قائلاً: "أنت الآن تريد أن تزوج ابنك، وهو ليس لديه وظيفة، فيجب في هذه الحالة أن تدبروا أموركم، مثلاً أن يتم تزويجه على بنت عمته أو خالته، وتخبرهم بالسكن معكم في البيت إلى أن تتحسن أحواله ويجد وظيفة، حيث تدخل الفتاة في هذه الحالة الحياة الزوجية وهي على علم ومعرفة". وأقسم "المطلق" قائلاً: "والله عندما تزوجنا جلسنا وسكنّا مع أهالينا إلى أن اختار الله لنا ما اختار"، مضيفاً: “ليس عيباً أن يجلس ويسكن الشاب مع أهله “. واستغرب رفض البنات في هذا العصر السكن مع زوجها في بيت أهله وقال: "البنات التاليات يرفضن ويقلن: لا نريد، طيب هذا الإنسان ليس لديه وظيفة! ".

وطالب "المطلق" بأن يكون هناك وضوح للفتاة قبل الزواج فيما يخص وضع الزوج وسكنه، وقال: “يجب أن يدخل الزوجان الحياة الزوجية على وضوح حتى لا تحدث مشاكل فيما بعد؛ الأب والأم يجب عليهما أن يخبرا زوجة ابنهما بأنه لا يملك عملاً وليس لديه وظيفة، وأنكم سوف تسكنان معنا في المنزل إلى أن تتيسر أموره ويجد الوظيفة “.

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