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"شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف

قامت بإضافته لسِجِل الأسرة بعلم زوجها وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/ 1/ 14هـ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

الشرقية شرطة الشرقية المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية اختطاف طفلين حديثي الولادة الدمام القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف
سبق

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/ 1/ 14هـ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:16 AM

"شرطة الشرقية": خاطفة طفلَيْ الدمام متورطة باختطاف طفل بعد ولادته بالقطيف

قامت بإضافته لسِجِل الأسرة بعلم زوجها وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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3,734

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من أحد مستشفيات الدمام، وتورُّط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ حول ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغَيْن عن اختطاف طفلَيْن حديثَيْ الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ، والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/ 1/ 14هـ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه؛ فجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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