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"الموارد البشرية" تكرّم "تنمية الأفلاج" لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي"

تضمّن دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية بمجال التسويق وإدارة المحتوى

كرّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض لجنة تنمية الأفلاج؛ لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي" الذي تقيمه جمعية التنمية البشرية "همة".

ويستهدف المشروع الذي شاركت به لجنة الأفلاج جهات القطاع غير الربحي، ويقوم على تدريب احترافي متخصص على مهارات التسويق والتواصل الرقمي.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية في مجال التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وبناء الصورة الذهنية، ويتبع هذه الدورات تطوع مهني للتدريب العملي مدة شهر لدى الجهات المشاركة في البرنامج.

وكانت لجنة الأفلاج قد شاركت في عدة برامج تقيمها الجهات التنموية والحكومية على صعيد الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمتطوعين، وقد قدّم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره لجمعية همة وبنك الجزيرة على ما يقدمونه للقطاع غير الربحي من برامج تطويرية ومشاريع تنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تكرّم "تنمية الأفلاج" لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي"
سبق

كرّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض لجنة تنمية الأفلاج؛ لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي" الذي تقيمه جمعية التنمية البشرية "همة".

ويستهدف المشروع الذي شاركت به لجنة الأفلاج جهات القطاع غير الربحي، ويقوم على تدريب احترافي متخصص على مهارات التسويق والتواصل الرقمي.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية في مجال التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وبناء الصورة الذهنية، ويتبع هذه الدورات تطوع مهني للتدريب العملي مدة شهر لدى الجهات المشاركة في البرنامج.

وكانت لجنة الأفلاج قد شاركت في عدة برامج تقيمها الجهات التنموية والحكومية على صعيد الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمتطوعين، وقد قدّم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره لجمعية همة وبنك الجزيرة على ما يقدمونه للقطاع غير الربحي من برامج تطويرية ومشاريع تنموية.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
03:47 PM

"الموارد البشرية" تكرّم "تنمية الأفلاج" لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي"

تضمّن دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية بمجال التسويق وإدارة المحتوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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كرّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض لجنة تنمية الأفلاج؛ لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي" الذي تقيمه جمعية التنمية البشرية "همة".

ويستهدف المشروع الذي شاركت به لجنة الأفلاج جهات القطاع غير الربحي، ويقوم على تدريب احترافي متخصص على مهارات التسويق والتواصل الرقمي.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية في مجال التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وبناء الصورة الذهنية، ويتبع هذه الدورات تطوع مهني للتدريب العملي مدة شهر لدى الجهات المشاركة في البرنامج.

وكانت لجنة الأفلاج قد شاركت في عدة برامج تقيمها الجهات التنموية والحكومية على صعيد الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمتطوعين، وقد قدّم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره لجمعية همة وبنك الجزيرة على ما يقدمونه للقطاع غير الربحي من برامج تطويرية ومشاريع تنموية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,044
201,250 سيارة ..

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