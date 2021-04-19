عطاءات السعودية .. السلال الغذائية الرمضانية تصل اليمن والقدس وألبانيا

قدمها "إغاثي" الملك.. واتفاقيات لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بسوريا واليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.950 سلة غذائية رمضانية على الأشقاء الفلسطينيين في مدينة القدس، استفاد منها 2.950 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 14.750 فردًا.



ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.



كما واصل المركز أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا، حيث جرى توزيع 7 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة كوبليك استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 7 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بولتشيزا استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 8 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بتشين استفاد منها 650 شخصًا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة كرويا استفاد منها 750 شخصًا.



كما تم توزيع 13 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مقاطعة بيرات استفاد منها 1.000 شخص، وتوزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في محافظة دلفينا استفاد منها 450 فردًا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان و720 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة جيروكاستر استفاد منها 800 شخص.



ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.



في السياق وزع المركز اليوم 1,300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الحصين بالضالع، استفاد منها 1,300 فرد.



ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.



كما وزع اليوم 2,624 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريات تبن، وزايدة، وقهل، والعرائس، والشقعة، ولكمان التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 2624 فردًا.



ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.



إلى هذا دشن المركز أمس مشروع توزيع 106 أطنان و893 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة ، يستفيد منها 990 أسرة بواقع 5940 فردًا.



وسيتم خلال المشروع توزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية لمناطق المسيلة الساحلية، و21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية لمنطقة سيحوت، و16 طنًا و50 كيلو غرامًا من السلال الغذائية لمنطقة شحن، و48 طنًا و43 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية الغيضة.



ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 .



إلى هذا وقع المركز اليوم اتفاقيتين مشتركتين مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لصالح المحتاجين في اليمن.



وقع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.



وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، بقيمة 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها مليونين و429 ألف فرد في محافظات المهرة، وأبين، والضالع، وشبوة، وعدن، وتعز، وحضرموت.



وبين الدكتور عبدالله المعلم أن الاتفاقية تهدف لتقديم الخدمات الرئيسية في قطاعات الصحة والتغذية على حد سواء ضمن حزمة الخدمات الصحية الضرورية في حالة الطوارئ، والتي تشمل تقديم المسح والتقييم التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني، والتشخيص الطبي وتوفير العلاج لجميع الشرائح العمرية والجنسية في المجتمعات المستهدفة ضمن المشروع، وتوطين الخدمة، وتدريب كوادر وطنية جديدة.



وأشار المعلم إلى أنه سيجري بموجب الاتفاقية الثانية تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب (المرحلة السادسة)، يستفيد منه 3.549 فردًا، بقيمة مليون و722 ألف دولار، بهدف تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، ورفع قدرات الكادر الطبي مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.



كما وقع اليوم اتفاقية مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية، يستفيد منها 65 ألف فرد، بقيمة 972 ألف دولار أمريكي.



وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.



وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي، وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين في منطقة عرسال وريفها والمواطنين اللبنانيين بالمجان وفق معايير صحيحة وتجويدها، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ sti / hiv المتعلقة بالأمراض المعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، كما سيتم من خلال الاتفاقية المشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال وضرورة التعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، والدعم النفسي للاجئين والمجتمع المضيف عامة والأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية خاصة ومساعدتهم في الوصول للمراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.