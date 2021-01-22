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خطب الحرمين عبر أثير الإذاعات.. إلى جميع أنحاء العالم بعدة لغات

عبر عدد من البرامج والتطبيقات والمنصّات الإلكترونية الخادمة للزوار

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إدارةً للّغات والترجمة، لتقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف بعدد من اللغات العالمية، من خلال عدد من البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج كخدمات، التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع كوكبة من المترجمين المتميزين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون 21 لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على "FM"، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني "منصة منارة الحرمين"، وتوزع الرئاسة العامة سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.

وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ(FM) والتطبيقات الذكية، "تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين" لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج، وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة، من خلال عدة طرق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطب الحرمين عبر أثير الإذاعات.. إلى جميع أنحاء العالم بعدة لغات
سبق

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إدارةً للّغات والترجمة، لتقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف بعدد من اللغات العالمية، من خلال عدد من البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج كخدمات، التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع كوكبة من المترجمين المتميزين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون 21 لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على "FM"، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني "منصة منارة الحرمين"، وتوزع الرئاسة العامة سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.

وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ(FM) والتطبيقات الذكية، "تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين" لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج، وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة، من خلال عدة طرق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
04:48 PM

خطب الحرمين عبر أثير الإذاعات.. إلى جميع أنحاء العالم بعدة لغات

عبر عدد من البرامج والتطبيقات والمنصّات الإلكترونية الخادمة للزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إدارةً للّغات والترجمة، لتقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف بعدد من اللغات العالمية، من خلال عدد من البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج كخدمات، التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع كوكبة من المترجمين المتميزين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون 21 لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على "FM"، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني "منصة منارة الحرمين"، وتوزع الرئاسة العامة سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.

وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ(FM) والتطبيقات الذكية، "تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين" لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج، وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة، من خلال عدة طرق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.

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