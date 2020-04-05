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آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة

إجمالي الوفيات ارتفع لـ3603 وعدد الإصابات قفز لـ58226 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.

إيران فيروس كورونا الجديد

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آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:00 PM

آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة

إجمالي الوفيات ارتفع لـ3603 وعدد الإصابات قفز لـ58226 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.

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