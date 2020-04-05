وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.

آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-05 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة. وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 01:00 PM

آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة إجمالي الوفيات ارتفع لـ3603 وعدد الإصابات قفز لـ58226 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.

وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.