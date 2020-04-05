آخر أرقام كورونا في إيران.. 151 وفاة و2483 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226 حالة.
وكشفت الوزارة -وفق "رويترز"- عن تسجيل 151 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603.