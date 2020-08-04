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مصرع 3 أشخاص غرقًا بوادي "مرة آل مشول" شمال محافظة محايل

تم انتشال الجثث وإدخالها ثلاجة الموتى لحين استكمال الإجراءات المتبعة

لقي ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء مصرعهم غرقًا بوادي مرة آل مشول شمال محافظة محايل عسير، اثنان منهم في العقد الثالث من العمر، والثالث في العقد الثاني.

وتفصيلاً، تم انتشال جثث الغرقى من الوادي، ومن ثم نقلها إلى مستشفى محايل، وأُدخلت ثلاجة الموتى المركزية لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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مصرع 3 أشخاص غرقًا بوادي "مرة آل مشول" شمال محافظة محايل
سبق

لقي ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء مصرعهم غرقًا بوادي مرة آل مشول شمال محافظة محايل عسير، اثنان منهم في العقد الثالث من العمر، والثالث في العقد الثاني.

وتفصيلاً، تم انتشال جثث الغرقى من الوادي، ومن ثم نقلها إلى مستشفى محايل، وأُدخلت ثلاجة الموتى المركزية لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:29 PM

مصرع 3 أشخاص غرقًا بوادي "مرة آل مشول" شمال محافظة محايل

تم انتشال الجثث وإدخالها ثلاجة الموتى لحين استكمال الإجراءات المتبعة

A A A
محمد طيران - محايل عسير
1
1,954

لقي ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء مصرعهم غرقًا بوادي مرة آل مشول شمال محافظة محايل عسير، اثنان منهم في العقد الثالث من العمر، والثالث في العقد الثاني.

وتفصيلاً، تم انتشال جثث الغرقى من الوادي، ومن ثم نقلها إلى مستشفى محايل، وأُدخلت ثلاجة الموتى المركزية لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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