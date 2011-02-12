عدن.. دورة تدريبية لفنيي المختبرات لمكافحة مرض الملاريا

نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، أمس، دورة تدريبية لفنيي المختبرات بمحافظتي عدن ولحج لمكافحة مرض الملاريا تستمر لمدة يومين، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة إلى إعداد دراسة بحثية عن كيفية التشخيص المخبري بين الفحص السريع والميكروسكوب ومعرفة المشكلة الوبائية بالمحافظات المستهدفة، وذلك بمشاركة 30 متدربًا ومتدربة من فنيي مختبرات ومشرفين من البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأطباء متخصصين من جامعتي عدن وحضرموت، وخلال التدشين أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمني لشؤون الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي أهمية مكتسبات الدورة في تعزيز قدرات العاملين في مجال الرصد وتشخيص الملاريا بالمختبرات في المحافظات المستهدفة، مثنيًا على دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لجميع القطاعات الصحية في اليمن، متمنيًا أن تخرج الدورة بدراسة بحثية علمية يكون لها صدى على المستوى المحلي ويبنى عليها في المحافظات الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة، ممثلة في المركز، المستمرة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن وتطوير أداء الكوادر الطبية وتعزيز خبراتهم بهذا المجال.